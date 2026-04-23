Desporto

Campeonato Nacional de Futebol arranca este sábado

PorAnilza Rocha,23 abr 2026 15:38

A Federação Cabo-verdiana de Futebol (FCF) já divulgou o calendário do Campeonato Nacional de Futebol Sénior Masculino, época 2025/2026, cujo os jogos da 1.ª jornada arrancam no sábado , 25, e prossegue no domingo, 26 de Abril.

A competição conta com a participação de 12 clubes e será disputada ao longo de seis jornadas, seguindo-se as meias-finais (primeira e segunda mão), culminando com a final marcada para o dia 4 de Julho, no Estádio Municipal de João Serra, ilha de Santo Antão.

Entretanto, a FCF informou que está proibida a transmissão dos jogos na internet por parte da imprensa nacional, sendo que apenas a plataforma FIFA+ está autorizada a fazê-lo.

1º Jornada

N. JOGO DATA HORA ESTÁDIO
1 Académico do Sal – Benfica da Brava 25 de Abril 16h00 Estádio Marcelo Leitão
2 Scorpion – Palmeira 25 de Abril 16h00 Estádio 25 de Julho
3 Académica do Porto Novo – Atlético 25 de Abril 16h00 Estádio Porto Novo
4 África Show – Cutelinho 25 de Abril 16h00 Estádio Arsenio Ramos
5 Onze Unidos – Mindelense 26 de Abril 16h00 Estádio Dau d'Segunda
6 Santo Crucifixo – Boavista 26 de Abril 15h00 Estádio João Serra
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Campeonato Nacional de Futebol Sénior Sénior Masculino FCF

Autoria:Anilza Rocha,23 abr 2026 15:38

Editado porAndre Amaral  em  23 abr 2026 15:39

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