Campeonato Nacional de Futebol arranca este sábado

A Federação Cabo-verdiana de Futebol (FCF) já divulgou o calendário do Campeonato Nacional de Futebol Sénior Masculino, época 2025/2026, cujo os jogos da 1.ª jornada arrancam no sábado , 25, e prossegue no domingo, 26 de Abril.

A competição conta com a participação de 12 clubes e será disputada ao longo de seis jornadas, seguindo-se as meias-finais (primeira e segunda mão), culminando com a final marcada para o dia 4 de Julho, no Estádio Municipal de João Serra, ilha de Santo Antão.

Entretanto, a FCF informou que está proibida a transmissão dos jogos na internet por parte da imprensa nacional, sendo que apenas a plataforma FIFA+ está autorizada a fazê-lo.

1º Jornada