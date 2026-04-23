Campeonato Nacional de Futebol arranca este sábado

A competição conta com a participação de 12 clubes e será disputada ao longo de seis jornadas, seguindo-se as meias-finais (primeira e segunda mão), culminando com a final marcada para o dia 4 de Julho, no Estádio Municipal de João Serra, ilha de Santo Antão.
Entretanto, a FCF informou que está proibida a transmissão dos jogos na internet por parte da imprensa nacional, sendo que apenas a plataforma FIFA+ está autorizada a fazê-lo.
1º Jornada
|N.
|JOGO
|DATA
|HORA
|ESTÁDIO
|1
|Académico do Sal – Benfica da Brava
|25 de Abril
|16h00
|Estádio Marcelo Leitão
|2
|Scorpion – Palmeira
|25 de Abril
|16h00
|Estádio 25 de Julho
|3
|Académica do Porto Novo – Atlético
|25 de Abril
|16h00
|Estádio Porto Novo
|4
|África Show – Cutelinho
|25 de Abril
|16h00
|Estádio Arsenio Ramos
|5
|Onze Unidos – Mindelense
|26 de Abril
|16h00
|Estádio Dau d'Segunda
|6
|Santo Crucifixo – Boavista
|26 de Abril
|15h00
|Estádio João Serra