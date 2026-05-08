​FCF promove Fórum para estruturar competições oficiais de futsal e beach soccer

Acontece nos dias 23 e 24 de Maio, na cidade da Praia, o Fórum Nacional de Futsal e Beach Soccer, momento que a Federação Cabo-verdiana de Futebol (FCF) considera estratégico para a estruturação e desenvolvimento destas modalidades em Cabo Verde.

Sob o lema “Estruturar, Desenvolver e Projectar o Futsal e Beach Soccer Cabo-verdiano”, o Fórum, a ser realizado na sede da FCF, tem como principal objectivo alinhar uma visão comum entre os diversos intervenientes do sector, bem como definir os instrumentos fundamentais que irão suportar a implementação organizada e sustentável das modalidades no país.

Conforme a FCF, nestes dois dias de trabalho serão apresentados, discutidos e consolidados os principais pilares estratégicos para o desenvolvimento das modalidades, com destaque para o Plano Estratégico de Desenvolvimento do Futsal e Beach Soccer, a Estratégia Técnica e Plano de Formações, a proposta de regulamento das competições e a definição do calendário competitivo nacional.

“O Fórum assume, assim, um papel determinante na criação das bases regulamentares, técnicas e organizacionais necessárias para o lançamento, ainda este ano, das primeiras competições oficiais de futsal em Cabo Verde, bem como para a implementação de acções de formação de árbitros e treinadores, fundamentais para garantir a qualidade e sustentabilidade do processo”, sublinhou.

A iniciativa culminará com a aprovação das conclusões e recomendações finais, que servirão de referência para a execução das próximas etapas e para a consolidação de um modelo estruturado de desenvolvimento das modalidades.