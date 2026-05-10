Campeonato regional de atletismo arranca com 70 atletas e forte presença juvenil

​O Campeonato Regional de Atletismo de Santiago Sul arrancou hoje, na cidade da Praia, com cerca de 70 atletas das categorias sub-18, juniores e sénior, destacando-se a forte participação de jovens na competição.

A prova, organizada pela Associação Regional de Atletismo de Santiago Sul, decorre no Estádio Nacional Tubarão Azul e reúne atletas de clubes formalizados e individuais, nos escalões masculino e feminino.

Os participantes disputam provas de velocidade, meio-fundo e fundo, nomeadamente 100, 200, 400, 800, 1.500 e 3.000 metros, além de disciplinas técnicas como salto em comprimento, salto em altura e arremesso de peso.

Em declarações à Inforpress, o presidente da associação regional, Nuno Ribeiro, afirmou que o campeonato constitui a principal competição da região e servirá para apurar os campeões regionais e seleccionar os representantes de Santiago Sul para o campeonato nacional.

Segundo o responsável, a competição será disputada em três jornadas, através de um sistema de pontuação acumulativa, no qual os atletas somam pontos em cada etapa e os vencedores serão definidos pelo desempenho global em cada categoria.

Nuno Ribeiro destacou a forte adesão de atletas juniores, estimados em cerca de 40 inscritos, considerando este cenário um indicador positivo para o futuro da modalidade.

“É uma grande satisfação termos muitos atletas de formação. Isso demonstra que o trabalho de base está a ser feito e que, dentro de alguns anos, teremos uma nova geração preparada para reforçar o atletismo sénior”, afirmou.

O dirigente explicou que a aposta nos escalões de formação surge também como resposta à saída de vários atletas séniores da região e do país, por motivos profissionais, situação que tem acelerado a renovação competitiva.

Além dos clubes formalizados, participam igualmente atletas provenientes das escolas, fruto do trabalho de identificação de talentos desenvolvido em parceria com o sistema educativo.

As inscrições permanecem abertas até à segunda jornada e podem ser efectuadas até uma hora antes do início das provas, medida adoptada para incentivar maior participação.

Com tradição nas provas de velocidade, Santiago Sul procura assegurar, através desta nova geração, a continuidade do seu protagonismo no atletismo cabo-verdiano.