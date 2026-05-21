Multidão recebe Tubarões Azuis no primeiro treino em Cabo Verde após qualificação para o Mundial

Uma grande moldura humana deslocou-se esta quarta-feira ao campo do Centro de Estágio do Mindelo para receber calorosamente os jogadores da Selecção Nacional de Futebol, no primeiro treino em território nacional após a qualificação histórica para o Campeonato do Mundo.

Trajados com as cores da bandeira nacional, adeptos de todas as idades encheram as bancadas e os arredores do recinto desportivo para manifestar apoio aos Tubarões Azuis, numa recepção elogiada pelos internacionais Ryan Mendes e Vozinha, naturais de São Vicente.

“É incrível. É muito importante sentirmos o calor do nosso povo, especialmente aqui em São Vicente, onde acredito que as pessoas são mais chegadas à selecção”, afirmou Ryan Mendes, lamentando que nem todos os colegas tenham estado presentes para testemunhar o ambiente vivido no Mindelo.

O avançado garantiu estar preparado “física e mentalmente” para concretizar o “sonho de infância” de disputar um Mundial, mostrando-se confiante na capacidade de Cabo Verde alcançar resultados positivos na competição.

Também o capitão Vozinha manifestou orgulho em representar o país e em poder partilhar “momentos gratificantes” com os adeptos cabo-verdianos.

Segundo o guarda-redes, o apoio popular poderá ajudar a equipa a concentrar-se melhor na preparação e a chegar ao Mundial “na máxima força”.

Sobre o primeiro jogo, frente à Espanha, Vozinha reconheceu a qualidade do adversário, actual líder do ranking mundial, mas assegurou que Cabo Verde “vai fazer de tudo para dignificar o seu nome”, destacando o espírito de união existente no grupo.

O capitão lamentou ainda a impossibilidade de a selecção visitar todas as ilhas durante o périplo nacional, manifestando, contudo, esperança de que surjam novas oportunidades.

Entre os adeptos ouvidos pela Inforpress predominou a confiança num “bom desempenho” dos Tubarões Azuis, incluindo a possibilidade de conquistar resultados positivos diante de selecções favoritas, como a Espanha.

A selecção cabo-verdiana iniciou hoje, em São Vicente, um périplo nacional que inclui igualmente as ilhas do Sal, Fogo e Santiago.

Concluída esta deslocação, a equipa viaja no dia 24 para Portugal, onde realizará um estágio de preparação e disputará um jogo amigável frente à Sérvia, agendado para 30 de Maio.

Cabo Verde estreia-se no Mundial a 15 de Junho, frente à Espanha, em Atlanta.

Na segunda jornada, defronta o Uruguai, a 21 de Junho, em Miami, encerrando a fase de grupos diante da Arábia Saudita, a 26 de Junho, em Houston.

A 23.ª edição do Campeonato do Mundo decorre de 11 de Junho a 19 de Julho e contará, pela primeira vez, com 48 selecções, numa inédita organização conjunta entre Canadá, México e Estados Unidos.