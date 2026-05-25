Futebol: Stopira veste capa de herói no título histórico do Torreense na Taça de Portugal

O internacional cabo-verdiano Stopira foi o herói da final da Taça de Portugal ao marcar, já no prolongamento, o golo da vitória do Torreense frente ao Sporting.

No tempo regulamentar, as duas equipas empataram 1-1, com Dohi a marcar para o Torreense e Luiz Suárez para o Sporting, em jogo realizado hoje no Estádio do Jamor, em Portugal.

A decisão surgiu na segunda parte do prolongamento, quando Stopira converteu com sucesso uma grande penalidade, sem hipóteses para o guarda-redes Rui Silva.

Com este triunfo, o Torreense conquista a primeira Taça de Portugal dos seus 109 anos de história e garante presença na próxima edição da Liga Europa.

A equipa de Torres Vedras volta agora as atenções para a fase de subida à I Liga portuguesa, disputando na quinta-feira, 28 de Maio, o segundo jogo frente à Casa Pia, depois do empate sem golos na primeira mão.

Stopira integra a lista de convocados da Selecção de Cabo Verde para o Mundial 2026.