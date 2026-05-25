Tubarões Azuis iniciam estágio em Portugal com duelo frente à Sérvia na agenda

A selecção cabo-verdiana de futebol inicia esta segunda-feira o estágio de preparação em Portugal tendo em vista a participação no Mundial’2026, com um jogo amigável frente à Sérvia marcado para o dia 30 deste mês.

A equipa nacional começou a chegar a solo português no domingo, embora apenas 10 dos 26 jogadores convocados tenham integrado a primeira comitiva, devido aos compromissos ainda em curso dos restantes atletas com os respectivos clubes.

Os Tubarões Azuis permanecem em Portugal até 02 de Junho, data em que seguem viagem para os Estados Unidos da América, país que acolhe a maior parte dos jogos da competição.

Antes da estreia oficial no Campeonato do Mundo, Cabo Verde realizará mais um jogo de preparação diante das Bermudas, no estado de Connecticut.

Integrada no Grupo H, a selecção nacional fará a estreia no Mundial no dia 15 de Junho, frente à Espanha, em Atlanta, às 15h00. O segundo encontro está agendado para 21 de Junho, diante do Uruguai, em Miami, às 21h00.

A fase de grupos encerra no dia 26 de Junho, com o confronto frente à Arábia Saudita, em Houston, no Texas, às 23h00.

O Mundial’2026 decorre entre 11 de Junho e 19 de Julho, nos Estados Unidos da América, México e Canadá.

De acordo com o regulamento da competição, qualificam-se para a fase a eliminar os dois primeiros classificados de cada um dos 12 grupos, além dos oito melhores terceiros lugares.