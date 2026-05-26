Pais de Jovane Cabral revelam orgulho ao ver filho representar selecção de Cabo Verde

​Os pais de Jovane Cabral afirmaram-se “orgulhosos e emocionados” ao ver o filho representar Cabo Verde na selecção nacional que vai estar no Mundial2026, num percurso que simboliza a realização de “um sonho antigo dele e da família”.

A mãe, Ângela Fernandes, revelou que o filho demonstrou desde cedo paixão pelo futebol, passando grande parte da infância ligado ao desporto.

“Estou muito contente e orgulhosa. Desde pequeno ele gostava muito de futebol e nós sempre apoiámos”, lembrou.

Segundo contou, a família sempre procurou apoiar o atleta ao longo do percurso, incentivando-o tanto no futebol como nos estudos.

A disse que continua a viver os jogos do filho com ansiedade e emoção, sobretudo quando o vê entrar em campo com a camisola da selecção nacional.

O pai, Eduardo Cabral, por seu lado, afirmou sentir-se realizado ao ver o filho chegar à selecção cabo-verdiana, lembrando que Jovane sempre demonstrou determinação e vontade de crescer no futebol.

Segundo disse, acompanhar a evolução do jogador desde os primeiros passos até aos Tubarões Azuis, nome pela qual é conhecida a selecção de Cabo Verde, representa um motivo de orgulho para toda a família.

“É um orgulho grande, sempre foi um sonho”, reforçou.

Por sua vez, Jovane Cabral reconheceu a responsabilidade de servir de exemplo para os jovens e defendeu maior aproximação da selecção nacional às comunidades do interior do país.

Jovane afirmou ainda que o grupo está motivado para o amigável frente à Sérvia e focado em representar Cabo Verde da melhor forma possível.

“Tudo o que fazemos é para o nosso povo”, finalizou.