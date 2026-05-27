Desporto

Cancelamento de voos impede participação de Cabo Verde no Campeonato Africano de Powerlifting

PorAnilza Rocha,27 mai 2026 14:37

Cabo Verde já não vai participar na 1.ª edição do Campeonato de Powerlifting da África Central, a realizar-se em Yaoundé, Camarões, de 03 a 06 de Junho de 2025, na sequência do cancelamento dos voos de ligação para os Camarões pela companhia aérea Royal Air Maroc.

Conforme avançou a Federação Cabo-verdiana de Halterofilismo (FECAH), a companhia alegou aumento dos custos operacionais associados ao preço do combustível.

A FECAH informou que, após análise de alternativas de deslocação, verificou-se que a opção disponível através da companhia Asky ultrapassa consideravelmente o orçamento estipulado e desembolsado para a participação da selecção nacional nesta competição.

“Face a esta situação, e após avaliação das condições logísticas e financeiras, a Direcção da FECAH decidiu cancelar a participação de Cabo Verde no referido campeonato”, fundamentou a federação.

A FECAH lamentou profundamente esta situação, sobretudo tendo em conta a importância histórica desta primeira edição da competição e a preparação realizada pelo atleta Jeisson Carvalho, representante nacional na categoria masculina +120 kg.

