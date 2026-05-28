Mundial 2026: expectativas dos cabo-verdianos crescem a poucos dias do início da competição

A histórica presença de Cabo Verde no Mundial tem despertado entusiasmo, orgulho e grandes expectativas entre os cabo-verdianos. Nas ruas, e nas redes sociais, o sentimento é quase unânime: os Tubarões Azuis já fizeram história, mas muitos acreditam que a selecção nacional pode ir ainda mais longe.

Para muitos adeptos, a qualificação representa mais do que futebol. É um momento de afirmação do país no cenário internacional e uma conquista que une os cabo-verdianos dentro e fora do arquipélago. Ainda assim, há quem considere que o simples facto de Cabo Verde ter garantido presença na competição já representa uma vitória histórica para o país.

“Ver Cabo Verde no Mundial é motivo de enorme orgulho. Somos um país pequeno, mas mostramos que, com trabalho e dedicação, conseguimos chegar longe”, afirmou Junior Tavares, jovem cabo-verdiano que, em tempos, sonhava tornar-se jogador de futebol.

Edna Sousa também partilha do mesmo sentimento de orgulho e esperança em relação à participação da selecção nacional.

“Ver Cabo Verde no Mundial traz-nos muita alegria e orgulho. Isto mostra que o nosso futebol está a crescer e que um país pequeno também pode conquistar grandes feitos. Tenho expectativas positivas e acredito que a selecção vai representar o nosso país com muita garra e determinação. Nós estaremos sempre aqui para apoiar os Tubarões Azuis”, afirmou.

Para Kivia Silva, a participação de Cabo Verde no Mundial tem um significado histórico e de grande emoção.

“Para mim representa muito esforço, muita garra. É bonito ver um país tão pequeno como Cabo Verde a estrear num Campeonato do Mundo. Isto entra para a história do país. As expectativas são grandes, apesar de ser a primeira vez de Cabo Verde, mas os cabo-verdianos estão confiantes. Tomara que cheguem o mais longe possível, para sentirmos mais orgulho. Mas só pelo facto de estar lá já é uma vitória. Todos os cabo-verdianos estão contentes com este feito”, apontou.

Além da emoção, há também esperança em relação ao desempenho da selecção. Alguns acreditam que a equipa pode surpreender as grandes selecções e realizar um percurso memorável.

“Não será fácil, porque vamos enfrentar selecções muito fortes, como a Espanha, mas acredito que Cabo Verde pode surpreender. Mesmo que não conquiste vitórias, o simples facto de chegar ao Mundial já representa uma grande conquista para o país”, afirmou Cledir Brito.

Por sua vez, Gilson Landim reforça a confiança na equipa nacional.

“Espero que vão com força, sem medo, e que façamos um bom jogo”, afirmou.

A presença de Cabo Verde no Mundial também é encarada como uma oportunidade para promover o país internacionalmente, mostrando não apenas o futebol, mas também a cultura, a música e a identidade cabo-verdiana.

Apesar das diferentes opiniões sobre até onde a selecção poderá chegar, há um sentimento comum entre os adeptos: independentemente dos resultados, os Tubarões Azuis já conquistaram um lugar especial na história do desporto nacional.