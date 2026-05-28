Rui Águas realça força colectiva dos Tubarões Azuis e manifesta orgulho pelo apuramento

O antigo seleccionador Rui Águas considerou hoje a actual selecção cabo-verdiana “colectivamente muito forte”, manifestando orgulho pelo apuramento histórico dos Tubarões Azuis ao Mundial2026 e a capacidade de superação demonstrada durante a qualificação.

Rui Águas, que orientou Cabo Verde na qualificação para o Campeonato Africano das Nações (CAN) de 2015, na Guiné Equatorial, visitou a selecção cabo-verdiana em Portugal, onde os Tubarões Azuis realizam estágio de preparação para a fase final do Campeonato do Mundo.

Em declarações à Federação Cabo-Verdiana de Futebol (FCF), o técnico português afirmou que o apuramento para o Mundial representa “o resultado daquilo que se foi fazendo ao longo do tempo”, ressaltando o trabalho desenvolvido pela equipa técnica liderada por Bubista.

“É uma alegria muito grande para todo o povo cabo-verdiano, para os jogadores, para a equipa técnica, para toda a gente”, afirmou, acrescentando existir também “grande expectativa” relativamente ao desempenho da selecção na competição.

Sobre o actual grupo de jogadores, Rui Águas sublinhou o espírito colectivo e a capacidade de superação demonstrada durante a campanha de qualificação.

“Aquilo que se percebe é uma equipa muito solidária, colectivamente muito forte, talvez a mais forte que me lembro”, salientou, vincando ainda a reacção da equipa após uma derrota pesada no início da qualificação.

“Conseguiu iniciar uma qualificação com uma derrota pesada e depois ter força para reagir e chegar ao fim”, frisou.

Rui Águas recordou igualmente o processo de integração do defesa central Roberto Lopes, conhecido por Pico, na selecção nacional, revelando que o primeiro contacto foi feito através da rede profissional LinkedIn.

“Nós estávamos à procura de jogadores importantes para juntar ao nosso leque e um deles era o Pico. Tentei contactá-lo pelo LinkedIn em português, mas não tive resposta. Depois voltei a escrever em inglês e pouco depois respondeu”, contou.

Segundo o antigo seleccionador, Pico revelou-se “um grande reforço para a equipa”, não apenas pelas qualidades técnicas, mas também pela liderança e perfil humano.

“É uma pessoa excelente, um super capitão”, elogiou.

Por sua vez, Pico considerou “incrível” a trajectória até à selecção cabo-verdiana, admitindo que nunca imaginou disputar um Campeonato do Mundo.

“Nunca pensei que estaria a jogar um Mundial e tudo isso graças ao LinkedIn”, afirmou o jogador, acrescentando que Cabo Verde “nunca parou de procurar” por ele.

Os Tubarões Azuis permanecem em Portugal até 02 de Junho, data em que seguem viagem para os Estados Unidos da América, onde prosseguem a preparação para a fase final do Campeonato do Mundo.

Em território norte-americano, Cabo Verde realiza mais um jogo particular diante das Bermudas, no estado de Connecticut, antes da estreia oficial na competição.

Integrada no Grupo H, a selecção cabo-verdiana inicia a sua participação frente à Espanha, em Atlanta, no dia 15 de Junho, às 15:00.

No dia 21, defronta o Uruguai, em Miami, às 21:00, encerrando a fase de grupos diante da Arábia Saudita, no dia 26 de Junho, em Houston, Texas, às 23:00.

O Mundial’2026 decorre de 11 de Junho a 19 de Julho, nos Estados Unidos da América, México e Canadá.