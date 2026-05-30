Atletismo: Arianne Morais conquista bronze no Ibero-Americano de Lima

A atleta cabo-verdiana Arianne Morais conquistou na sexta-feira a medalha de bronze no lançamento do dardo do XXI Campeonato Ibero-Americano de Atletismo, que decorre em Lima, no Peru.

Na sua estreia absoluta na competição, a lançadora cabo-verdiana alcançou um lugar no pódio apesar de ter chegado ao Peru poucos dias antes da prova.

O Campeonato Ibero-Americano de Atletismo, que decorre entre 29 e 31 de Maio no Estádio Atlético de La Videna, reúne atletas de países das Américas, Europa e África onde o português ou o espanhol são línguas oficiais.

A medalha conquistada em Lima representa o segundo pódio internacional de Arianne Morais em menos de 15 dias.

A atleta cabo-verdiana tinha já alcançado a medalha de prata no Campeonato Africano de Atletismo, disputado em Accra, no Gana, ao lançar 56,49 metros, resultado considerado histórico para o atletismo nacional na especialidade do lançamento do dardo.