Artista plástico Tutu Sousa presta homenagem aos Tubarões Azuis com pintura mural na Terra Branca

O artista plástico Tutu Sousa realiza de segunda-feira, 01, a quarta-feira, 03, uma pintura nas ruas e em algumas casas em Terra Branca, na cidade da Praia, em homenagem à seleção cabo-verdiana de futebol, Tubarões Azuis.

Em declarações à Inforpress, Tutu Sosa explicou que a iniciativa, em parceria com a sua equipa, busca celebrar a participação do país no Mundial de Futebol e transmitir uma mensagem de apoio.

“Desde criança, assim como muitos cabo-verdianos, sonhávamos em ver Cabo Verde a participar no mundial e este sonho já se realizou. Mas agora o sonho é conquistar esta copa”, disse, ressalvando que não é fácil, mas que está “confiante na boa prestação” dos Tubarões Azuis neste jogo.

Segundo o artista, a intervenção inclui ainda pintura de bancos com a colocação de bandeiras e outras mensagens para envolver a comunidade e criar um clima de entusiasmo em torno do mundial.

Uma parte da obra feita numa casa na Terra Branca simboliza “a força e a velocidade do tubarão”, que sai do mar “com raiva, força e determinação”.

Segundo o artista, a mensagem desta pintura é de encorajamento aos jogadores, incentivando-os a entrar no torneio com toda a força, acreditando na sua capacidade independentemente dos adversários que irão enfrentar.

Tutu Sousa também sugeriu que outros artistas plásticos possam aderir a esta iniciativa, reforçando o apoio à equipa nacional, mesmo sem apoio das instituições, apenas pelo entusiasmo e espírito de solidariedade para com as comunidades.

O artista manifestou ainda confiança no potencial da selecção e desejou sucesso aos Tubarões Azuis na competição.

“Estou confiante na nossa seleção e acredito que podemos ir longe na Copa do Mundo”, afirmou.

A estreia histórica de Cabo Verde no Mundial de Futebol está marcada para o dia 15 de Junho, nos Estados Unidos, onde os Tubarões Azuis enfrentam a Espanha no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, às 15:00.