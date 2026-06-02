Jovane Cabral: “Temos o sonho de passar a fase de grupos do Mundial”

Jovane Cabral mostrou-se confiante nas ambições de Cabo Verde para o Mundial de 2026, depois da vitória alcançada no jogo de preparação frente à Sérvia (3-0). O avançado destacou o bom momento vivido pela selecção e assumiu que o principal objectivo passa por ultrapassar a fase de grupos.

“Estamos muito confiantes. Conseguimos um bom resultado hoje, o que dá moral à equipa, mas temos de continuar a trabalhar. Ainda falta um jogo de preparação e depois é entrar forte no Mundial”, afirmou, em declarações aos jornalistas após o apito final.

“Temos o sonho de passar a fase de grupos. Vamos com tudo, tentar ganhar primeiro o primeiro jogo, que é muito importante, e depois fazer o máximo de pontos possível para passarmos de fase”, explicou.

O antigo jogador do Sporting e do Estrela da Amadora não escondeu também o orgulho por representar Cabo Verde num Campeonato do Mundo: “Claro que pensei chegar a um Mundial. Qualquer jogador sonha em representar o seu país. Estamos todos muito felizes e vamos tentar dar orgulho ao nosso povo, que tanto merece.”

Depois da saída do emblema estrelista, Jovane garante estar preparado para o desafio que se aproxima. “Estou muito bem. O meu objectivo este ano era estar aqui com o nosso grupo e tentei fazer um bom campeonato para chegar a este momento da melhor forma possível. Agora resta aproveitar e dar seguimento ao bom trabalho que tenho feito durante a época”, afirmou.

Sobre o futuro, o internacional cabo-verdiano revelou que ainda não tomou qualquer decisão: “Não tenho nada planeado. Vou tentar fazer um bom Mundial. Penso que podem aparecer boas oportunidades”, concluiu.