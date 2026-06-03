Voleibol: Divulgada pré-convocatória de 20 atletas para competição zonal na Gâmbia

​A Federação Cabo-verdiana de Voleibol (FCV) anunciou a pré-convocatória de 20 atletas da seleção nacional sénior masculina de voleibol indoor para a competição zonal marcada de 17 a 21, na Gâmbia.

Em comunicado, a FCV informou que a selecção dos atletas foi efectuada pelo seleccionador nacional, Carlos Ramos, conhecido como Nelo, no âmbito da preparação da equipa para futuras competições internacionais, com destaque para o torneio zonal.

Os atletas vão cumprir um estágio de preparação na Cidade da Praia, entre os dias 07 e 13, período que servirá para a observação e afinação do grupo antes da definição da convocatória final.

A lista dos pré-convocados íntegra jogadores residentes em Cabo Verde e na diáspora.

Na posição de distribuidor foram chamados Admilson Melo, Herivan Gomes e Paulo Fernandes, todos residentes em Cabo Verde.

Para a posição de zona 4, o selecionador convocou Edmilson Correia e Elvin Ferreira, ambos residentes em Portugal, Isaías Sanches, residente em Israel, e Eliseu Rodrigues, Ivan Mota, Leandro de Pina e Paulo Duarte, residentes em Cabo Verde.

Entre os centrais figuram Danilo Évora e Luís Silva, residentes em Cabo Verde, Esmael Tavares, residente em França, e Hélder Spencer, residente em Espanha.

Na posição de oposto foram pré-convocados Adriel Violante, Nivaldo Alves e William Fortes, todos residentes em Cabo Verde.

A lista é completada pelos líberos Denzel Ramos e Ricardo Baptista, residentes em Cabo Verde, e Rafael Fonseca, residente em França.

De acordo com a FCV, a pré-convocatória representa mais uma etapa do trabalho de fortalecimento da selecção nacional, conciliando atletas que actuam no país e no exterior, numa estratégia que visa aumentar a competitividade da equipa e potenciar o desenvolvimento do voleibol cabo-verdiano no panorama regional e internacional.