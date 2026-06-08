FCF denuncia falsas parcerias comerciais e ameaça avançar para os tribunais

A Federação Cabo-verdiana de Futebol (FCF) denunciou hoje que algumas marcas têm utilizado abusivamente o nome da instituição e da selecção nacional para autopromoção, alegando parcerias inexistentes, e ameaçou avançar com acções judiciais.

Através de um comunicado oficial, a FCF esclareceu que não é parceira nem patrocinada pela marca de vestuário Manjuco Vie, desmentindo qualquer vínculo oficial entre as duas entidades.

Perante a situação, a direcção da FCF apelou às marcas nacionais e internacionais para que se abstenham de utilizar o nome da instituição, da selecção e os respectivos símbolos sem a devida autorização.

A instituição alertou ainda que o uso indevido da sua imagem e reputação poderá resultar na instauração de processos judiciais, com o objectivo de proteger o “bom nome” da Federação e da selecção nacional de Cabo Verde.