Mundial2026: Pai do central Pico manifesta “orgulho enorme” ao ver filho representar o país

O pai do defesa central da seleção Roberto Lopes, conhecido como Pico, manifestou hoje “orgulho e a emoção” da família pela participação do filho no Mundial de Futebol, e garantiu que vai aos EUA assistir aos jogos.

Em declarações à Inforpress, via WhatsApp, a partir da Austrália, onde vive, Carlos Lopes, natural da localidade de Fajã de Baixo (São Nicolau), afirmou que a presença do defesa central dos Tubarões Azuis na maior competição do futebol mundial constitui “uma grande alegria” para toda a família e para os cabo-verdianos, em particular para os sanicolauenses.

“É uma grande alegria para nós todos, para a família e para todos os cabo-verdianos. Estou contente porque um filho de São Nicolau está a competir no Mundial”, afirmou.

Segundo o pai do defesa que enverga a camisola número quatro da seleção nacional, a qualificação de Cabo Verde para a fase final da competição é um feito que poucos imaginavam ser possível há alguns anos.

“Era uma coisa grande. Ninguém nunca esperava que Cabo Verde se qualificasse para a Copa do Mundo”, disse, destacando o significado histórico da presença do país entre as melhores seleções do planeta.

Carlos Lopes avançou ainda que já está “de malas feitas” para viajar aos Estados Unidos da América, onde pretende assistir de perto à estreia dos Tubarões Azuis no maior palco do futebol mundial.

O pai de Roberto Lopes aproveitou ainda a ocasião para deixar uma mensagem de incentivo aos jogadores e um apelo à união dos cabo-verdianos em torno da seleção, destacando que a participação de Cabo Verde no Mundial representa uma conquista de todo o povo cabo-verdiano, sublinhando a importância de ver o nome do arquipélago projetado à escala global.

Integrada no Grupo H, a selecção cabo-verdiana inicia a sua participação frente à Espanha, em Atlanta, no dia 15 de Junho, às 15:00.

No dia 21, defronta o Uruguai, em Miami, às 21:00, encerrando a fase de grupos diante da Arábia Saudita, no dia 26 de Junho, em Houston, Texas, às 23:00.

O Mundial2026 decorre de 11 de Junho a 19 de Julho, nos Estados Unidos da América, México e Canadá.