FCF e outras federações decepcionadas com declarações do presidente da UEFA

A Federação Cabo-Verdiana de Futebol (FCF), em colaboração com várias federações internacionais, manifestou a sua “profunda decepção” perante as recentes declarações do presidente da UEFA, Aleksander Čeferin, sobre a expansão do Mundial da FIFA, nas quais classificou muitos jogos da competição como “desinteressantes”.

Numa declaração conjunta assinada pelas federações de Cabo Verde, Senegal, Curaçao, Uzbequistão, Congo e Haiti, em solidariedade a federações africanas , os signatários defendem que não existe qualquer jogo insignificante na Copa do Mundo.

“Sugerir que alguns dos nossos jogos seriam de alguma forma menos importantes é profundamente decepcionante e equivale a ignorar os esforços, sacrifícios e aspirações de jogadores, treinadores, clubes, dirigentes do futebol e adeptos em todo o mundo”, destacou a FCF em comunicado.

A federação acrescentou que, por detrás de cada qualificação, existem anos de trabalho árduo e investimento. “Por trás de cada selecção nacional, existem comunidades inteiras e milhões de pessoas que vêem o futebol como uma fonte de orgulho, esperança e união”, sublinhou.

A FCF defendeu ainda que a Copa do Mundo da FIFA é a maior competição de futebol do mundo precisamente porque reúne diferentes culturas, histórias e trajectórias no futebol.

“Para muitos países, a participação na Copa do Mundo da FIFA não é apenas uma conquista desportiva. É um momento que inspira uma geração, acelera o desenvolvimento do futebol e cria memórias para toda a vida”, sustentou a federação.