​Academia Bola Pra Frente representa Cabo Verde na IberCup Estoril 2026

A Academia de Futebol de Formação Bola Pra Frente já se encontra em Portugal para representar Cabo Verde na IberCup Estoril 2026, um dos maiores torneios internacionais de futebol infantil e juvenil do mundo. A cerimónia oficial de abertura desta etapa realizou-se ontem, no Estádio da Luz, enquanto a competição decorre entre 29 de Junho e 5 de Julho de 2026.

De acordo com o porta-voz da equipa, Luís Gomes, a Academia participa com 15 atletas da equipa de sub-11, recentemente campeã da Liga Play Praia. O primeiro jogo está marcado para amanhã, tendo como principal objectivo proporcionar aos jovens uma importante troca de experiências a nível internacional.

Durante esta missão em Portugal, a delegação teve ainda a oportunidade de visitar o Estádio da Luz e o Museu do Sport Lisboa e Benfica, numa experiência marcante para os jovens atletas. A comitiva foi recebida por representantes do Benfica, numa visita que proporcionou momentos de aprendizagem, inspiração e motivação para os futuros craques cabo-verdianos.

“Para muitos destes jovens, esta participação na IBERCUP representa a primeira experiência internacional, constituindo uma oportunidade única para competir, aprender, crescer e levar além-fronteiras o nome da Academia Bola Pra Frente e de Cabo Verde", referiu Luís Gomes.

Fundada em 2010, a Academia Bola Pra Frente tem-se destacado na formação desportiva em Cabo Verde, aliando o desenvolvimento técnico dos atletas à educação, à inclusão social e à formação humana. Com cerca de 350 atletas, com idades compreendidas entre os 4 e os 17 anos, a academia tem vindo a afirmar-se pelo trabalho consistente na formação de jovens talentos, muitos dos quais continuam a inspirar novas gerações dentro e fora do país.

O reconhecimento da qualidade do trabalho desenvolvido ganha ainda maior destaque com a convocatória de dois antigos atletas formados na academia, João Paulo Fernandes e Kevin Pina, para a Selecção Nacional de Futebol que disputa o Mundial FIFA 2026.

A participação na IberCup Estoril integra o percurso de afirmação da Academia Bola Pra Frente, proporcionando aos seus jovens atletas a oportunidade de competir num palco internacional e de representar Cabo Verde ao lado de equipas provenientes de vários países.