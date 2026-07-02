Mundial2026: Selecção Nacional já se encontra em Miami para jogo histórico com Argentina

​A selecção nacional de futebol já se encontra em Miami, nos Estados Unidos da América, onde irá defrontar a Argentina na sexta-feira, 03, à procura de um lugar nos oitavos de final do Campeonato do Mundo.

O regresso a Miami assume um simbolismo especial para o conjunto cabo-verdiano, uma vez que foi neste palco que a seleção nacional marcou o seu primeiro golo de sempre numa Copa do Mundo, o que reforça o peso histórico do encontro.

De acordo com informações avançadas pela Rádio de Cabo Verde, a equipa realiza hoje uma sessão de treino, seguida de visita ao estádio e participação em conferências de imprensa e reuniões técnicas sob a égide da FIFA, em cumprimento das exigências protocolares da competição.

O vice-presidente da FCF, Paulo Santos, sublinhou que a preparação decorre dentro da normalidade, sem alterações específicas em função do adversário.

“A nossa equipa está preparada para participar. É um dia de jogo, é a preparação normal do jogo, a contagem até a final. Não há nenhuma preparação específica por ser a Argentina. Vamos encarar o jogo como temos feito até aqui, com muito trabalho, organização e vontade de continuar a fazer história”, afirmou.

O dirigente destacou ainda a coesão do grupo, apontando apenas a situação clínica do jogador Telmo Arcanjo, que ainda não se encontra totalmente recuperado, embora a restante equipa esteja “em plenas condições”.

“Estamos muito fortes, muito coesos. O grupo está concentrado e preparado para continuar a trabalhar para dignificar o nome de Cabo Verde”, acrescentou.

Paulo Santos deixou igualmente um apelo à população cabo-verdiana, incentivando o apoio à selecção.

“Que continuem a acompanhar-nos. Sexta-feira será mais um jogo importante para a história de Cabo Verde. Queremos sentir a energia positiva do povo cabo-verdiano para continuar a lutar e dar mais uma alegria a quem bem merece”, referiu.

O jogo Cabo Verde - Argentina disputa-se na sexta-feira, 03, às 21:00 em Miami.