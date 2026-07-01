Mundial2026: Tubarões Azuis cumprem último treino em Tampa com Telmo Arcanjo a reforçar opções para o jogo com Argentina

​A selecção cabo-verdiana de futebol realiza hoje o último treino em Tampa, nos Estados Unidos da América, antes de viajar para Miami, onde defrontará a Argentina na sexta-feira para os 16 avos-de-final do Mundial de 2026.

A principal novidade na preparação da equipa liderada por Bubista é o regresso do médio Telmo Arcanjo aos trabalhos com o grupo, após ter estado condicionado devido a uma lesão sofrida no jogo frente ao Uruguai.

De acordo com informações avançadas pela a Rádio de Cabo Verde (RCV), o atleta já integrou a sessão de terça-feira, que decorreu à porta fechada.

Em declarações à emissora pública, o defesa Jamiro Monteiro vincou a forte motivação do balneário para o histórico desafio diante da campeã mundial em título.

“Com a Argentina é a mesma luta intensa. O Messi é um dos melhores jogadores, mas no momento não vou ser seu fã, temos que lutar pela nossa terra e levantar a nossa bandeira”, afirmou Jamiro Monteiro.

Por sua vez, o vice-presidente da Federação Cabo-verdiana de Futebol (FCF) Paulo Santos considerou que a campanha dos Tubarões Azuis ultrapassou todas as expectativas, mas garantiu que o grupo permanece focado, com os pés assentes no chão e focado em demonstrar a resiliência e união do país.

Após a sessão de treino desta quarta-feira, a comitiva cabo-verdiana viaja para Miami, onde concluirá a preparação para o encontro com a Argentina.

O jogo entre Cabo Verde e Argentina está agendado para a sexta-feira, 03 de Julho, às 18:00 locais (21:00 de Cabo Verde), valendo uma vaga inédita nos oitavos-de-final.