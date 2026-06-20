Vêm aí os bicampeões do mundo - Cabo Verde enfrenta Uruguai na noite de domingo em Miami

Após a sua estreia com que surpreendeu o mundo com o nulo a zero bolas, diante da considerada favorita à conquista do mundial’2026, a Espanha, a selecção de futebol de Cabo Verde volta a competir no próximo domingo, 21, diante dos bicampeões do mundo do Uruguai, em partida a ser disputada em Miami, pelas 18 horas locais, ou seja, 21 horas de Cabo Verde.

Campeão do mundo em 1930 e 1950, o Uruguai tem um estatuto que certamente não vai amedrontar os “Tubarões Azuis”, ainda que os sul-americanos vêm como uma seca profunda de título mundial, que já dura 76 anos.

Num grupo no qual todas as quatro equipas somam um ponto cada, fruto do empate registado na jornada inaugural do Grupo H, Arábia Saudita e Uruguai empataram 1-1, os comandados de Bubista iniciaram logo na terça-feira,16, o treino de preparação para enfrentar a equipa sul-americana, que vai também procurar redimir-se do empate consentido frente à Arábia Saudita.

Com um naipe de jogadores de referência como Fernando Muslera, Emiliano Martinez, Frederico Valverde, Darwing Nunez, Ronaldo Araujo, Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancour, Gimenez, Nicolas de la Cruz, Giorgin Arrascaeta, de entre outros nomes do topo mundial, os convocados do seleccionador Marcelo Bielsajá se preparam com cautela a estratégia para enfrentar Cabo Verde, após a surpresa protagonizada diante da Espanha.

No outro jogo deste grupo, Espanha e Arábia Saudita, defrontam-se também este domingo, mas em Atlanta, às 15 horas de Cabo Verde.

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Calendário da 2ª Jornada

Quinta-feira, 18 de Junho

Grupo A: Tchéquia x África do Sul, Atlanta, nos EUA - 15h00 CV

Grupo B: Suíça x Bósnia Herzegovina, Los Angeles, nos EUA –18h00 CV

Grupo B: Canadá x Catar Vancouver, no Canadá - 21h00 CV

Grupo A: México x República da Coreia, Guadalajara, no México – 0h00 de 19 de Junho CV.

Sexta-feira, 19 de Junho

Grupo D: Turquia x Paraguai, Santa Clara, nos EUA – 2h00 CV

Grupo D: Estados Unidos x Austrália, Seattle, nos EUA –18h00 CV

Grupo C: Escócia x Marrocos, Boston, nos EUA - 21h00 CV

Grupo C: Brasil x Haiti, Filadélfia, nos EUA – 23h30 CV de 20 de Junho

Sábado, 20 de Junho

Grupo F: Tunísia x Japão, Monterrey, no México - 1h00 CV

Grupo F: Holanda x Suécia, Houston, nos EUA - 16h00 CV

Grupo E: Alemanha x Costa do Marfim, Toronto, no Canadá - 19h00 CV

Grupo E: Equador x Curaçau, Kansas City, nos EUA - 23h00 CV

Domingo, 21 de Junho

Grupo H: Espanha x Arábia Saudita, Atlanta, nos EUA - 15h00 CV

Grupo G: Bélgica x Irão, Los Angeles, nos EUA - 18h00 CV

Grupo H: Uruguai x Cabo Verde, Miami, nos EUA - 21h00 CV

Grupo G: Nova Zelândia x Egipto, Vancouver, no Canadá – 0h00 CV de 22 de Junho

Segunda-feira, 22 Junho

Grupo J: Argentina x Áustria, Dallas, nos EUA - 16h00 CV

Grupo I: França x Iraque, Filadélfia, nos EUA - 20h00 CV

Grupo I: Noruega x Senegal, Nova York/Nova Jersey, nos EUA - 23h00 CV

Grupo J: Jordânia x Argélia, Santa Clara, nos EUA - 2h00 CV de 23 de Junho

Terça-feira, 23 de Junho

Grupo K: Portugal x Uzbequistão, Houston, nos EUA - 16h00 CV

Grupo L: Inglaterra x Gana, Boston, nos EUA - 19h00 CV

Grupo L: Panamá x Croácia, Toronto, no Canadá - 22h00 CV

Grupo K: Colômbia x República Democrática do Congo, Guadalajara, no México - 1h00 CV de 24 de Junho

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1281 de 17 de Junho de 2026.