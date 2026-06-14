Tubarões Azuis defrontam amanhã a Espanha, líder do “ranking” Mundial da FIFA

A selecção cabo-verdiana de futebol estrea-se esta segunda-feira no campeonato do Mundo de futebol ante a forte selecção da Espanha nada mais, nada menos, que o líder do ranking mundial da FIFA.

Uma tarefa que coloca o mundo de olhos neste duelo, cuja partida está agendada para esta segunda-feira, em Atlanta, nos EUA, às 15:00 de Cabo Verde, a contar para a primeira jornada do Grupo H.

No dia 21, Cabo Verde volta ao relvado para defrontar o Uruguai, com dois campeonatos do Mundo, em Miami, às 21:00, encerrando a fase de grupos diante da Arábia Saudita, no dia 26 de Junho, em Houston, Texas, às 23:00.

De acordo com o regulamento da FIFA, no universo de 48 equipas que disputam esta edição do Mundial, passa à segunda fase, isto é, aos 16 avos de final, os dois primeiros classificados das 12 “poules” mais os oito melhores terceiros.

A 23.ª edição realiza-se de 11 de Junho a 19 de Julho e integra pela primeira vez 48 seleções, num total de 104 jogos, sob a inédita organização tripartida entre Estados Unidos, México e Canadá.

Cabo Verde torna-se no 14.º país africano, e quarto lusófono, a competir no principal torneio internacional de seleções, entrando na história como o terceiro com menor população, atrás da Islândia, ausente nesta edição, e do também debutante Curaçau, o segundo país mais pequeno em área.

De acordo com a FIFA, a maior edição da história das Copas terá 104 jogos, envolvendo 48 seleções nacionais espalhadas por 16 cidades-sede em três países – Canadá, México e Estados Unidos.

O Estádio Azteca, da Cidade do México, vai sediar o jogo de abertura na quinta-feira, 11, com o México entrando em campo. Já a região de Nova York e Nova Jersey terá a honra de acolher a final da Copa do Mundo, no domingo, 19 de Julho.

A disputa pelo terceiro lugar será no Estádio de Miami, na véspera, dia 18 de Julho.

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La Roja baptiza estreia Mundial dos Tubarões Azuis

O seleccionador Luis de la Fuente confirmou a lista dos 26 jogadores chamados para representar a Espanha, conhecida por La Roja, no Mundial’2026.

O principal destaque da equipa é o atacante Lamine Yamal. O jovem de apenas 18 anos, porém, sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda no fim de Abril e pode desfalcar a Espanha na estreia do torneio frente a Cabo Verde.

A principal ausência da convocação é o médio Fermín López. O jogador do Barcelona sofreu uma fractura no quinto metatarso do pé direito, passou por uma cirurgia e está fora da Copa do Mundo.

A Espanha disputará um Mundial sem um jogador do Real Madrid pela primeira vez na história. O lateral-direito Carvajale o defesa-central Dean Huijsen, que estavam entre os cotados para a convocação, não foram chamados.

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Trionda - A bola oficial da Copa do Mundo’2026

Produzida pela Adidas, o nome faz referência aos três países-sede (Estados Unidos, México e Canadá) e ao conceito de "ola" (onda) nos estádios. A bola conta com um design de quatro painéis e inclui um sensor de movimento que envia dados em tempo real para auxiliar a arbitragem do VAR.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1280 de 10 de Junho de 2026.