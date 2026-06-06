Mundial’2026: Cabo Verde defronta Bermudas sábado nos EUA no último teste de preparação

A selecção de futebol de Cabo Verde já se encontra nos Estados Unidos da América, depois de ter deixado a cidade de Lisboa na terça-feira, 02, pelo que está concentrada no Pratt & Whitney Stadium at Rentschler Field, East Hartford, em Connecticut, onde no sábado, 06, defronta a equipa nacional das Bermudas no seu último jogo de preparação para a sua inédita participação no Mundial.

O jogo Cabo Verde (68º do ranking da FIFA) x Bermudas (167º) está marcado para as 16:00 locais e espera a presença de uma grande moldura humana, dada à vasta comunidade cabo-verdiana radicada nos Estados Unidos.

Refira-se que a anteceder a viagem a Boston, a selecção nacional efectuou um treino de recuperação, segunda-feira, ainda em Portugal.

Integrada no Grupo H, a selecção cabo-verdiana inicia a sua participação frente à Espanha, em Atlanta, no dia 15 de Junho, às 15:00, para no dia 21, defrontar o Uruguai, em Miami, às 21:00, encerrando a fase de grupos diante da Arábia Saudita, no dia 26 de Junho, em Houston, Texas, às 23:00.

O Mundial’2026 decorre de 11 de Junho a 19 de Julho, nos Estados Unidos da América, México e Canadá.

Bubista enaltece o trabalho colectivo

Perante esta vitória clara do colectivo cabo-verdiano, o seleccionador Pedro Brito “Bubista”, manifestou a sua alegria pela forma como os jogadores praticaram o seu futebol, mas afiançou que se trata apenas de “mais um jogo de preparação”, alertando para que o foco esteja virado para o Mundial.

Bubista enalteceu, por outro lado, o apoio incondicional dos cabo-verdianos que ocorrerem ao Estádio do Restelo em massa, numa manifestação entusiástica e contagiante, convicto que o apoio do 12º jogador possa ser determinante para o sucesso dos Tubarões Azuis, sobretudo nesta competição, a maior montra do futebol do planeta.

O seleccionador nacional alinhou inicialmente com Vozinha, Diney, Pico, Kelvin Pina, Jovane Cabral, Jamiro Monteiro, Sidny Cabral, Telmo Arcanjo, Ryan Mendes (capitão), Nuno da Costa e Wagner Pina.

Como suplentes: Stopira, Logan Costa, João Paulo Fernandes, Gilson Tavares, Garry Rodrigues, Márcio Rosa (GR), Laros Duarte, Yannick Semedo, Willy Semedo, Dailon Livramento, Steven Moreira, Carlos Santos (GR), Kelvin Pires e Hélio Varela.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1279 de 03 de Junho de 2026.