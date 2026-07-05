Cabo Verde está na segunda fase das qualificações para o Mundial FIBA 2027

Cabo Verde venceu a Líbia por 98-66 e mantém-se na luta pela qualificação para o Mundial FIBA Qatar 2027, na terceira janela africana disputada em Douala. Informação divulgada pela Federação Caboverdiana de Basquetebol,na sua página no facebook.

A seleção nacional de basquetebol sénior masculina impôs-se com autoridade, alcançando uma vantagem categórica de 32 pontos e assinando um dos seus melhores jogos da fase de qualificação.

O triunfo surgiu depois de uma dupla derrota na mesma janela competitiva, primeiro frente aos Camarões (72-82), no jogo inaugural, e posteriormente diante do Sudão do Sul (63-83), resultados que complicaram a campanha cabo-verdiana no grupo.

Apesar dos desaires, a vitória expressiva frente à Líbia relançou as aspirações da seleção nacional, que respondeu com intensidade, organização e eficácia ofensiva, dominando a partida do início ao fim.

Com este resultado,Tubarões Azuis garantiram a qualificação para a segunda fase das qualificações do Mundial FIBA Qatar 2027.