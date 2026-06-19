Tubarões Azuis acreditam em novo feito frente ao Uruguai após empate histórico com Espanha

Os internacionais cabo-verdianos Deroy Duarte e Vozinha manifestaram confiança para o confronto de domingo, 21, com o Uruguai, após o empate diante da Espanha na estreia do Mundial, sublinhando concentração e ambição competitiva.

A poucos dias do confronto com o Uruguai e após a igualdade frente a Espanha, o médio Deroy Duarte disse aos jornalistas, durante o treino realizado em Tampa, nos Estados Unidos da América, que a Selecção Nacional demonstrou personalidade diante de uma das favoritas da competição e defendeu a manutenção da confiança para os próximos desafios.

“Ninguém esperava que nós empatássemos aquele jogo. Então, por que não ganhar contra o Uruguai? E, como eu disse antes, temos de acreditar”, afirmou o atleta.

O jogador destacou ainda a visibilidade que a participação no Mundial proporciona ao país e sustentou que a equipa pretende continuar a representar Cabo Verde da melhor forma possível nos palcos internacionais.

Sobre o adversário de domingo, Duarte caracterizou o Uruguai como uma equipa fisicamente forte, com jogadores de elevada qualidade e intensidade.

O internacional salientou a necessidade de a selecção atingir o seu melhor nível para discutir o resultado.

Por sua vez, o guarda-redes Josimar Dias “Vozinha” assegurou que o grupo permanece concentrado nos objectivos desportivos, apesar da repercussão mundial alcançada após a exibição frente à Espanha.

O internacional cabo-verdiano reconheceu que a atenção sobre a selecção aumentou após a estreia, mas afiançou que o plantel mantém o foco nos treinos e na preparação para o encontro com o Uruguai.

Na ocasião, o treinador-adjunto Filipe Neto explicou que a equipa adaptou o horário dos treinos às condições previstas para o encontro de domingo, em Miami, com o propósito de preparar os jogadores para uma temperatura e um período do dia semelhantes aos que irão encontrar diante do Uruguai.

O técnico descreveu ainda o adversário como uma equipa fisicamente forte, mais vertical e orientada para as transições, mas assegurou que Cabo Verde pretende preservar a sua identidade, recorrendo à inteligência táctica e à capacidade de adaptação demonstradas ao longo da campanha de qualificação e na estreia da Copa do Mundo.

Cabo Verde subiu quatro posições no ranking da FIFA e passou a ocupar 63.ª posição com 1.389,79 pontos.

Integrado no Grupo H a equipa nacional soma um ponto conquistado diante da selecção espanhola na jornada inaugural.

Os Tubarões Azuis voltam a entrar em campo no domingo, às 21:00, no Estádio de Miami, diante do Uruguai.