Mundial2026: Selecção de Cabo Verde regressa a Tampa e inicia recuperação com foco no Uruguai

A selecção de Cabo Verde regressou a Tampa, nos Estados Unidos, após o histórico empate sem golos frente à Espanha no Mundial 2026, e iniciou um programa de recuperação e preparação para o jogo com o Uruguai.

O ambiente no seio dos Tubarões Azuis, é de “satisfação e confiança” depois do resultado alcançado frente a uma das selecções mais fortes do mundo.

Os jogadores ressaltaram o espírito de união, a entrega da equipa e a importância do ponto conquistado para reforçar a confiança do grupo para os próximos compromissos.

Segundo informações avançadas pela Federação Cabo-verdiana de Futebol (FCF), o defesa Stopira considerou que o empate foi “muito gratificante” para a equipa, sublinhando que Cabo Verde demonstrou qualidade e personalidade diante da Espanha.

“Jogámos contra uma das melhores nações do mundo, mas mostramos o nosso melhor. Foi um bom jogo para nós e um ponto importante, que nos dará mais confiança para o próximo jogo”, afirmou Stopira, citado pela FCF.

O defesa garantiu que a equipa continuará a trabalhar intensamente até ao confronto com o Uruguai, reiterando a ambição de fazer história na competição.

“Desde o primeiro dia acreditamos que podemos fazer história. Vamos continuar a trabalhar, fazer o trabalho duro e estar preparados para domingo”, assegurou.

Sobre o próximo adversário, Stopira reconheceu as dificuldades que o Uruguai poderá apresentar, mas assegurou que a equipa nacional tudo fará para chegar na máxima força e lutar pela vitória.

Também o lateral João Paulo Fernandes vincou o ambiente positivo vivido no balneário após a estreia e o sentimento de confiança que reina entre os jogadores.

“O resultado traz confiança, mas, acima de tudo, o trabalho da equipa demonstra um enorme carácter e espírito de união”, afirmou.

Questionado sobre a recepção da equipa após o encontro, o atleta revelou que o grupo celebrou o resultado alcançado e recebeu uma mensagem de incentivo do Presidente da República, que visitou os jogadores após a partida.

Relativamente ao embate com o Uruguai, o jogador admitiu que será mais um desafio exigente, considerando o equilíbrio existente no grupo.

“Agora temos o Uruguai, uma grande equipa. Vai ser um bom jogo e muito importante para quem quiser seguir em frente na competição”, observou.

Por sua vez, o preparador físico Edi Reis explicou que a sessão de terça-feira foi dedicada à recuperação dos jogadores que actuaram de início frente à Espanha, enquanto os restantes elementos do plantel realizaram um trabalho mais intenso.

“O treino de hoje foi de recuperação e regeneração para os titulares. Os restantes jogadores fizeram um trabalho mais extenso, dando continuidade ao plano iniciado logo após o jogo”, explicou.

Segundo Edi Reis, todos os 26 jogadores estão disponíveis para treinar e preparar a próxima partida, incluindo Giovane Cabral, que se encontra apto fisicamente.

O preparador enalteceu ainda o trabalho desenvolvido por toda a estrutura técnica e médica da selecção, destacando a união e a resiliência demonstradas pelo grupo ao longo da preparação e no jogo frente à Espanha.

Com um ponto conquistado na estreia, Cabo Verde prossegue agora a preparação para o encontro frente ao Uruguai, no próximo domingo, as 21:00 de Cabo Verde, num jogo que poderá ser decisivo para as aspirações da selecção nacional na competição.