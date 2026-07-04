Cabo Verde no Mundial 2026: Crónicas de uma Campanha Histórica

1. Cabo Verde entrou para a história do futebol mundial com um feito que poucos ousariam prever: na estreia na Copa do Mundo 2026, travou a poderosa Espanha e arrancou um empate que ecoa como uma vitória épica.

Mas este feito vai muito além do resultado.

Os heróis foram todos. Um coletivo extraordinário, liderado por Bubista, que foi uma barreira intransponível, uma defesa imbatível, e com um nome que ecoa mais alto nas últimas 24 horas: Vozinha. Aos 40 anos, Josimar Dias foi mais do que guarda-redes — foi símbolo, foi muralha, foi alma. Foi, com toda a justiça, o homem do jogo.

E, de repente, o mundo parou para falar de Cabo Verde.

Talvez nunca, na nossa história recente, se tenha falado tanto do nosso país como agora. Talvez nunca um cabo-verdiano tenha sido tão admirado globalmente num só momento.

Mas há algo que o mundo precisa de entender.

Vozinha não nasceu em relvados perfeitos nem cresceu em academias modernas. As suas primeiras defesas foram feitas na terra batida, entre poeira, sacrifício e sonhos. Há 40 anos, Cabo Verde provavelmente nem tinha um único campo relvado.

Naquele tempo, ver um Mundial era um luxo. Uma televisão unia famílias inteiras. Ou juntava-se em frente às montras do Hilário Brito, do Djibla, ou de qualquer lugar raro com televisão.

Um jogo unia um povo.

E esse povo nunca teve um caminho fácil.

Ao longo de mais de 500 anos, Cabo Verde foi forjado na escassez, nas secas, na fome, na emigração e na saudade. Mas nunca na desistência.

Somos filhos do mar — imenso nas distâncias, mas nunca intransponível.

Somos Tubarões Azuis por uma razão.

Hoje, 50 anos após a independência, temos campos sintéticos espalhados pelas ilhas. Mas não é isso que nos define.

Define-nos a alma.

Uma alma resiliente, indomável, luminosa. Uma capacidade quase inexplicável de continuar a lutar quando tudo parece impossível.Talvez por isso não tenha sido preciso vencer para emocionar o mundo.

As lágrimas de Vozinha e de Bubista disseram tudo. Lágrimas verdadeiras, profundas, carregadas de história.

Lágrimas de um povo inteiro.

Um povo que celebrou um empate como quem vence a própria vida.

Como quem transforma derrotas em futuro.

Como quem prova que não é o tamanho do território que define a grandeza de uma nação — mas sim a força da sua dignidade.

Nós crescemos a jogar descalços, com bolas de meia.

E ontem parámos uma das melhores seleções do mundo.

O apuramento já era histórico.

Mas agora que aqui estamos, que ninguém se atreva a pensar que somos apenas figurantes.

Não sabemos até onde vamos chegar.

Mas sabemos exatamente quem somos.

Cabo Verde é uma nação que transforma limites em força, distância em união e sonho em realidade — e quando o mundo duvida, nós respondemos com história. Cabo Verde fez história.

Cabo Verde não é pequeno.

Cabo Verde é imenso.

2. Um Empate Histórico, mas as Dúvidas Permanecem

O empate 2–2 entre Cabo Verde e Uruguai, em Miami, será lembrado não apenas pela sua importância na corrida pela qualificação, mas também pela controvérsia que o rodeou.

Na minha perspetiva, o momento mais preocupante ocorreu quando o Uruguai marcou o seu segundo golo enquanto Telmo Arcanjo, de Cabo Verde, estava caído no relvado a sofrer de cãibras. O que tornou a situação ainda mais frustrante foi ver o avançado uruguaio Federico Viñas inicialmente parar para ajudar o jogador lesionado, apenas para abandonar o gesto e juntar-se à jogada ofensiva assim que percebeu que o jogo tinha continuado. Embora o árbitro tivesse todo o direito de deixar o jogo prosseguir, muitos adeptos de futebol argumentariam que o fair play vai além do simples cumprimento das regras.

Houve também fortes apelos para a marcação de uma grande penalidade a favor de Cabo Verde que, na minha opinião, mereciam muito mais atenção do que aquela que receberam.

Momentos como estes levam inevitavelmente os adeptos a questionar se as nações futebolísticas mais pequenas recebem o mesmo tratamento que as potências tradicionais do futebol.

O selecionador Bubista falou dos códigos não escritos do futebol e da importância de os respeitar. Creio que muitos observadores neutros teriam dificuldade em discordar. O futebol é altamente competitivo, mas sempre dependeu de um sentido partilhado de desportivismo que vai além do regulamento.

A arbitragem também se tornou um dos principais temas de discussão. O veterano jornalista Mario Andrada esteve entre aqueles que questionaram várias decisões ao longo do encontro, incluindo a decisão de terminar o jogo antes de Cabo Verde poder cobrar um livre potencialmente perigoso perto da área. Concorde-se ou não com todas as críticas, o facto de estas preocupações serem levantadas por vozes respeitadas merece atenção.

A reação nas redes sociais mostrou que muitos adeptos sentiram o mesmo. A discussão nunca foi apenas sobre um golo, uma falta ou uma decisão de arbitragem. Tornou-se um debate mais amplo sobre consistência, justiça e o tratamento das nações emergentes no futebol mundial.

A Confederação Africana de Futebol ainda não emitiu um comunicado oficial, mas espero sinceramente que as questões levantadas por este jogo sejam levadas à FIFA. O futebol não pode celebrar o fair play como um dos seus valores fundamentais enquanto ignora incidentes que parecem contradizer esses princípios. Quer seja tomada alguma ação formal ou não, este jogo merece uma análise cuidadosa e uma discussão honesta para que controvérsias semelhantes possam ser evitadas no futuro.

O que não pode ser contestado, contudo, é o caráter demonstrado por Cabo Verde. Perante a adversidade, momentos polémicos e a pressão da ocasião, os Tubarões Azuis recusaram-se a desistir. Lutaram até ao apito final e conquistaram um empate que mantém vivo o sonho do Mundial.

O resultado foi importante. A exibição foi inspiradora. Mas as questões deixadas por este jogo não devem simplesmente desaparecer com o apito final.

3. Acabámos por perder… mas há derrotas que não nos diminuem — elevam-nos. E esta foi uma delas.

O jogo de Cabo Verde contra a Argentina não foi apenas futebol… foi alma em campo, foi coração a bater mais alto, foi história a ser escrita diante dos nossos olhos. Entrámos desacreditados por muitos, mas dentro de nós ardia uma chama que ninguém podia apagar. E mostramos isso ao mundo.

O resultado diz 3-2… mas quem viu, quem sentiu, sabe: Cabo Verde venceu. Venceu na coragem, na entrega, na resiliência. Nunca baixámos a cabeça. Nunca desistimos. Nunca deixámos de acreditar. Fomos gigantes. Fomos imensos. Fomos um povo inteiro dentro de campo!

Faltam palavras para descrever o que sentimos. A voz falha, o peito aperta, os olhos enchem-se… é um orgulho que não cabe no peito. O mundo pode estar surpreendido — nós não. Porque sabemos a força que carregamos.

Quando se acredita de verdade, quando se luta até ao último segundo, quando se joga com o coração… tudo é possível.

Obrigado, Tubarões Azuis!

Por nos fazerem sonhar. Por nos fazerem sentir. Por nos fazerem acreditar.

Hoje, mais do que nunca, somos campeões. Campeões de alma, de garra, de identidade.

Bubista… líder, mestre de uma calma que inquieta os outros — és eterno.

Jogadores… guerreiros de verdade, autênticos tubarões.

Equipa técnica — cada um de vocês — levou um povo inteiro convosco.

Cabo Verde não perdeu. Cabo Verde elevou-se.

E Vozinha… que muralha! Frente a Messi, foi gigante, intransponível, inesquecível. Olhos nos olhos com um dos maiores do mundo, mostrou quem somos: um povo que não se verga, que luta até ao último segundo, sem medo, sem recuar.

Orgulho imenso nesta equipa. Orgulho imenso em ser Cabo Verde.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1285 de 15 de Julho de 2026.