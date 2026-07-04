Reacções: Bubista destaca orgulho e identidade após despedida histórica de Cabo Verde do Mundial

O seleccionador Pedro Brito "Bubista" e o internacional Yannick Semedo enalteceram a prestação de Cabo Verde após a derrota por 3-2 frente à Argentina, no prolongamento, sublinhando o orgulho pelo percurso da selecção nacional e pela forma como dignificou o país na estreia num Campeonato do Mundo.

"É ter orgulho na equipa e no grupo de trabalho. Acho que dignificámos o nosso país. Jogámos com o campeão do mundo, empatámos duas vezes e fomos a prolongamento", afirmou Bubista no final da partida.

O seleccionador lamentou que a eliminação tenha acontecido na sequência de uma bola parada, mas considerou que o mais importante é a imagem deixada pela equipa ao longo da competição.

"Perdemos o jogo numa bola parada, mas mais do que tudo é ter orgulho nos jogadores. O nosso país dignificou-se neste Mundial. Mostrámos o nosso carácter e a nossa identidade", sublinhou.

Também Yannick Semedo destacou a dificuldade do desafio frente à campeã mundial e a forma como a equipa respondeu.

"Sabíamos que ia ser um jogo complicado. A Argentina é uma das melhores equipas do mundo. Tentámos dar o nosso máximo", disse.

O internacional cabo-verdiano que joga em Portugal, no Farense, afirmou que o percurso realizado pela selecção deixa um sentimento difícil de explicar.

"É uma sensação inexplicável", confessou, acrescentando que o grupo está "feliz por sair de cabeça erguida".

"Melhor que isto não podia ser", concluiu.