"É um orgulho poder medir forças com a Argentina" - Bubista

O próximo desafio de Cabo Verde no Campeonato do Mundo será diante da Argentina, sexta-feira, em Miami, num encontro que colocará frente a frente a seleção estreante e uma das maiores potências do futebol mundial. Apesar da dimensão do adversário, o seleccionador nacional, Bubista, garante que os Tubarões Azuis entrarão em campo sem receios.

Em declarações ao jornal A Bola, o técnico cabo-verdiano assumiu o orgulho de defrontar a campeã do mundo, sublinhando também os laços históricos entre os dois países. «É um orgulho poder medir forças com a Argentina. É um país com o qual temos laços históricos, muitos cabo-verdianos emigraram para a Argentina, mas é nossa vontade fazer as coisas segundo a nossa identidade», afirmou.

Consciente da qualidade do adversário, Bubista destacou a necessidade de aliar respeito a ambição. «Vamos jogar com responsabilidade, sabendo que a Argentina tem os melhores jogadores do mundo e Lionel Messi, que, para muitos, é o melhor de todos os tempos. Sabemos as dificuldades que vamos encontrar, mas tentamos sempre ultrapassá-las sem receio e com disciplina», garantiu.

O seleccionador atribuiu o histórico apuramento de Cabo Verde aos oitavos de final à força do coletivo e à mentalidade da equipa. «A equipa tinha este ânimo de mostrar isto a todo o mundo. Estamos muito orgulhosos de passar à fase seguinte. Somos um país pequeno, mas lutamos por aquilo que queremos alcançar», afirmou, acrescentando que o segredo do sucesso tem sido «a união da nossa equipa» e «muita força mental».

Depois de já ter enfrentado duas seleções campeãs do mundo na fase de grupos, Cabo Verde prepara-se agora para medir forças com a Argentina, num encontro que marcará o terceiro duelo diante de um antigo campeão mundial nesta inédita campanha dos Tubarões Azuis, que chegam aos oitavos de final com uma série de nove jogos oficiais sem conhecer a derrota.

Para Bubista, a presença nesta fase da competição representa também uma oportunidade para promover o país além-fronteiras. «É um motivo de satisfação para todos. Um dos objetivos é mostrar o nosso país ao mundo. Poder defrontar a Argentina e Messi numa altura destas é excelente», concluiu.