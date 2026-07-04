Cabo Verde cai diante da Argentina, mas obriga os campeões do mundo a sofrer até ao último segundo

A histórica caminhada de Cabo Verde no Campeonato do Mundo terminou esta sexta-feira com uma derrota por 3-2 frente à Argentina, mas a pequena nação atlântica despediu-se da competição de cabeça erguida, depois de obrigar os campeões do mundo a disputar 120 minutos de enorme intensidade para garantir o apuramento para os quartos-de-final.

Perante um dos grandes favoritos à conquista do título, a selecção cabo-verdiana voltou a mostrar porque se tornou uma das grandes histórias deste Mundial. Sem complexos, organizada, corajosa e eficaz nos momentos decisivos, a equipa nacional discutiu o resultado até ao último segundo do prolongamento, deixando os argentinos longe da exibição tranquila que muitos antecipavam.

Durante largos períodos da partida, Cabo Verde conseguiu anular as principais armas ofensivas da Argentina, pressionando alto quando possível, fechando os espaços entre linhas e respondendo com rápidas transições ofensivas. A selecção sul-americana teve maior posse de bola, como era esperado, mas encontrou enormes dificuldades para desmontar a estrutura montada pelos Tubarões Azuis.

Sempre que a Argentina parecia assumir o controlo definitivo do encontro, Cabo Verde encontrava forças para responder. Os dois golos cabo-verdianos alimentaram a esperança de uma das maiores surpresas da história dos Campeonatos do Mundo e obrigaram os argentinos a elevar o ritmo e a intensidade para evitar uma eliminação precoce.

O golo que acabou por decidir o encontro surgiu apenas no prolongamento, quando o desgaste físico já era evidente dos dois lados. Mesmo em desvantagem, Cabo Verde recusou baixar os braços. A equipa nacional lançou-se novamente para o ataque, criou perigo nos minutos finais e manteve a incerteza até ao apito final, perante uma Argentina visivelmente aliviada com a qualificação.

A diferença entre as duas selecções esteve longe de reflectir os lugares ocupados no panorama internacional do futebol. De um lado estava a campeã mundial e bicampeã da América; do outro, um país com pouco mais de meio milhão de habitantes que, pela primeira vez, chegava à fase a eliminar de um Campeonato do Mundo.

A prestação cabo-verdiana acaba por reforçar a imagem construída ao longo das últimas semanas. Depois de ultrapassar uma fase de grupos extremamente exigente e de eliminar adversários teoricamente superiores, os Tubarões Azuis voltaram a demonstrar uma organização táctica notável, espírito colectivo e uma personalidade que conquistou adeptos muito para além das fronteiras nacionais.

A eliminação não apaga o percurso realizado. Pelo contrário. Cabo Verde termina o torneio como uma das maiores revelações da competição e confirma o crescimento sustentado do futebol nacional nos últimos anos. A selecção demonstrou que consegue competir de igual para igual com algumas das maiores potências mundiais e deixou claro que a presença entre a elite do futebol internacional deixou de ser apenas um sonho.

O percurso histórico começou ainda na fase de grupos, quando Cabo Verde surpreendeu ao garantir o apuramento entre as melhores selecções do torneio. A vitória sobre o Uruguai e, sobretudo, a memorável eliminação da Espanha na ronda anterior transformaram os Tubarões Azuis numa das equipas mais acarinhadas do Mundial, despertando simpatia entre adeptos e analistas internacionais.

Nas ruas da Praia e das restantes ilhas, milhares de cabo-verdianos acompanharam mais uma exibição memorável da selecção nacional. Apesar da derrota, o sentimento dominante foi de orgulho. A equipa nacional caiu perante um dos maiores candidatos ao título, mas fê-lo depois de obrigar a Argentina a disputar um dos encontros mais difíceis da competição.

Também a imprensa internacional destacou o desempenho cabo-verdiano. Vários órgãos de comunicação social sublinharam que os campeões do mundo estiveram muito perto de uma eliminação surpreendente e elogiaram a coragem da selecção africana, que voltou a desafiar todas as previsões.