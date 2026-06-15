A selecção de Cabo Verde estreou-se hoje no Campeonato do Mundo de 2026 com um empate sem golos frente à poderosa Espanha, num resultado histórico para os Tubarões Azuis, que resistiram à pressão espanhola graças a uma exibição monumental do guarda-redes Vozinha.

Perante uma das principais candidatas à conquista do título mundial, a equipa orientada por Bubista demonstrou organização, disciplina táctica e uma enorme capacidade de sofrimento, conquistando um ponto precioso na primeira jornada do Grupo H, que integra ainda o Uruguai e a Arábia Saudita.

Desde os minutos iniciais, a Espanha assumiu o controlo da posse de bola e instalou-se no meio-campo cabo-verdiano. Os campeões europeus criaram várias ocasiões de perigo, incluindo um remate de Ferran Torres ao travessão, mas encontraram sempre pela frente um inspirado Vozinha.

O veterano guarda-redes, de 40 anos, protagonizou uma série de intervenções decisivas ao longo do encontro, tornando-se a grande figura da partida. A sua actuação mereceu elogios internacionais e rapidamente ganhou destaque nas redes sociais, onde milhares de adeptos passaram a acompanhar o internacional cabo-verdiano durante o jogo.

Mesmo perante o domínio espanhol, Cabo Verde nunca perdeu a organização defensiva. Roberto Lopes, Sidny Cabral, Steven Moreira e Diney Borges formaram uma linha defensiva sólida, enquanto os jogadores de meio-campo se multiplicaram nas tarefas de contenção, impedindo a Espanha de encontrar espaços entre linhas.

No segundo tempo, Luis de la Fuente procurou alterar o rumo da partida através das entradas de jogadores mais ofensivos, entre eles Lamine Yamal e Lamine Yamal, mas a resistência cabo-verdiana manteve-se inabalável. A Espanha aumentou a pressão nos minutos finais, mas continuou incapaz de ultrapassar a muralha montada pelos Tubarões Azuis.

Na sua primeira participação de sempre numa fase final da Copa do Mundo, Cabo Verde conseguiu travar uma das selecções mais fortes do planeta e somar um ponto que poderá revelar-se fundamental nas contas do apuramento.

Com este empate, os Tubarões Azuis ganham confiança para os próximos desafios do Grupo H. O próximo adversário será o Uruguai, antes do confronto com a Arábia Saudita na terceira e última jornada da fase de grupos.

O herói do jogo foi Vozinha. O guarda-redes cabo-verdiano assinou uma das exibições mais marcantes da história do futebol nacional e foi o principal responsável por um empate que já entrou para os momentos inesquecíveis do desporto cabo-verdiano.