Imprensa internacional rende-se à resistência de Cabo Verde após empate histórico com a Espanha

A selecção de Cabo Verde escreveu hoje uma das páginas mais marcantes da sua história no futebol ao empatar sem golos com a Espanha, na estreia do Grupo H do Mundial 2026, ocorrida em Atlanta, nos Estados Unidos da América (EUA).

Frente a uma das principais favoritas à conquista do título, os Tubarões Azuis resistiram à pressão espanhola e conquistaram um resultado que rapidamente mereceu destaque na imprensa internacional.

Em Espanha, a reacção foi marcada pela surpresa. O diário El País destacou que a selecção espanhola empatou sem golos com Cabo Verde na sua estreia no Campeonato do Mundo.

Segundo a mesma fonte, a equipa orientada por Luis de la Fuente dominou a posse de bola em Atlanta (EUA), mas não conseguiu encontrar o caminho para a baliza diante de uma selecção que nunca havia disputado uma fase final de um Mundial.

O jornal referiu ainda que a Espanha foi “lenta no passe” e que agora necessita de vencer a Arábia Saudita para não comprometer ainda mais as suas aspirações de qualificação.

No Brasil, a CBN descreveu que a campeã mundial dominou a posse de bola, mas esbarrou nas defesas de Vozinha e tropeçou na jornada inaugural do Grupo H.

Já o jornal A Bola classificou o resultado de Cabo Verde frente à Espanha como “histórico”, um “milagre” construído por uma “enorme Vozinha”, referindo que o mundo está de boca aberta com a selecção cabo-verdiana após o empate frente à formação espanhola.

“O empate sem golos entre Cabo Verde e Espanha chocou o mundo do futebol. A estreia histórica dos Tubarões Azuis em Campeonatos do Mundo terminou com um resultado que poucos imaginavam”, acrescentou.

Também outros órgãos de comunicação internacionais salientaram este feito histórico. A Euronews destacou que a selecção espanhola não conseguiu ultrapassar a muralha erguida pelos cabo-verdianos, que tiveram em Vozinha um guarda-redes que defendeu tudo o que havia para defender.

Por sua vez, a CNN dos Estados Unidos escreveu que Cabo Verde acabou de surpreender o mundo do futebol, sublinhando que a pequena nação insular conquistou um empate “muito sofrido” diante da Espanha.