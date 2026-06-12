Mundial2026: Tubarões Azuis moralizados e ansiosos pela estreia frente à Espanha no Estádio de Atlanta

A selecção nacional de futebol está motivada e expectante para iniciar a sua participação no Campeonato do Mundo, cuja estreia acontece já na próxima segunda-feira, 15 de Junho, frente à Espanha, no Estádio de Atlanta, nos Estados Unidos.

De acordo com a Federação Cabo-verdiana de Futebol (FCF), após mais uma sessão de treino realizada em Tampa, na Flórida, o jovem defesa Sidny Cabral vincou o entusiasmo e a confiança que reinam no seio dos "Tubarões Azuis" a escassos dias do primeiro desafio da competição.

“Estamos felizes por estarmos aqui, estamos animados e não podemos esperar para começar. Vamos mostrar muita paixão, muita força e muita agressividade. Somos uma boa equipa, temos muita qualidade e vamos demonstrá-la”, afirmou o jogador.

Apesar de reconhecer o favoritismo da selecção espanhola, Sidny garantiu que Cabo Verde pretende deixar uma imagem positiva na partida inaugural.

“O principal objectivo é mostrar ao mundo que somos capazes de fazer um bom jogo contra a Espanha. Mesmo sendo uma das favoritas para vencer o Mundial, vamos fazer um grande trabalho contra eles”, assegurou, citado pela FCF.

Sendo um dos atletas mais jovens da convocatória nacional, o defesa considerou que representar o país na maior montra do futebol global é motivo de orgulho, mas também de enorme responsabilidade, traçando como meta final a passagem à fase seguinte.

“O nosso foco está no primeiro jogo. Depois teremos Uruguai e Arábia Saudita, mas neste momento o mais importante é começar bem e mostrar Cabo Verde ao mundo”, referiu.

Sobre o ambiente vivido no estágio, Sidny descreveu como “tranquilo, unido e determinado em alcançar os objectivos”.

A selecção nacional realizou na quinta-feira mais uma sessão de treino de preparação para a sua estreia no Mundial.

O encontro com a Espanha está agendado para segunda-feira, 15 de Junho, às 12:00, no Estádio de Atlanta.