Mundial2026: Cabo Verde inicia estágio em Tampa focado na estreia histórica frente à selecção da Espanha

A selecção cabo-verdiana de futebol inicia hoje a concentração na cidade de Tampa, na Flórida, para preparar o jogo com a Espanha, após vencer as Bermudas por 3-0 no último teste antes do Mundial2026, soube a Inforpress.

Os Tubarões Azuis, nome pela qual é conhecida a selecção de futebol de Cabo Verde, entram a partir de agora na fase decisiva de trabalhos em solo norte-americano, onde vão intensificar os treinos para o embate diante dos espanhóis, agendado para 15 de Junho.

A comitiva nacional chega a este estágio com os índices de confiança elevados, depois da vitória por 3-0 frente às Bermudas, no último jogo de teste antes da estreia na competição.

Em declarações aos canais oficiais da Federação Cabo-verdiana de Futebol (FCF), o guarda-redes Márcio da Rosa enalteceu a atitude e o nível de concentração demonstrado pela comitiva.

O jogador sublinhou que o balanço dos dois jogos de preparação “foi positivo” e que o grupo respondeu de forma consistente, mantendo a confiança para o que se segue.

Quem também partilhou o seu entusiasmo foi o médio Laros Duarte, que se mostrou satisfeito com a sua condição física e com o rendimento táctico do grupo, enaltecendo ainda o lado emocional do momento ao partilhar a experiência com o irmão, Dery Duarte.

O atleta referiu que se sente confiante e feliz e que jogar ao lado do irmão sempre foi um sonho de infância. Descreveu a experiência como “um sentimento incrível” e afirmou que a equipa vive um ambiente de união e motivação, com a sensação de “estar em casa” após o bom desempenho no último jogo.

A selecção de Cabo Verde faz a sua estreia oficial no Campeonato do Mundo no dia 15 de Junho ante à Espanha, a contar para a primeira jornada do grupo H.

No dia 21, defronta o Uruguai, em Miami, às 21:00, encerrando a fase de grupos diante da Arábia Saudita, no dia 26 de Junho, em Houston, Texas, às 23:00.

O Mundial2026 decorre de 11 de Junho a 19 de Julho, nos Estados Unidos da América, México e Canadá.