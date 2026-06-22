​Kevin Pina faz história: primeiro golo de Cabo Verde em Mundiais e prémio de melhor em campo no empate com o Uruguai

Kevin Pina inscreveu o seu nome a letras douradas na história do futebol cabo-verdiano. O médio dos Tubarões Azuis marcou o primeiro golo de sempre de Cabo Verde numa fase final do Campeonato do Mundo e foi eleito o melhor jogador em campo no empate a duas bolas diante do Uruguai, em jogo da segunda jornada do Grupo H do Mundial de 2026.

Depois da surpreendente estreia frente à Espanha, que terminou com um empate sem golos, a selecção nacional voltou a desafiar todas as previsões ao conquistar mais um ponto diante de uma das potências do futebol sul-americano.

O momento histórico aconteceu aos 21 minutos. Na sequência de uma falta à entrada da área uruguaia, Kevin Pina assumiu a responsabilidade da cobrança e executou um livre directo de forma irrepreensível. A bola passou pela barreira e bateu sem hipóteses para Fernando Muslera, levando os milhares de adeptos cabo-verdianos à euforia.

O golo não foi apenas importante pelo impacto no jogo. Tratou-se do primeiro tento de Cabo Verde em Campeonatos do Mundo, um marco que ficará gravado para sempre na memória colectiva do país. O feito ganha ainda maior dimensão por ter sido alcançado na estreia absoluta dos Tubarões Azuis numa fase final mundialista.

A vantagem cabo-verdiana, contudo, não duraria até ao intervalo. O Uruguai reagiu e conseguiu virar o resultado ainda antes do descanso, chegando ao 2-1. Mas a equipa orientada por Bubista voltou a demonstrar personalidade, organização e capacidade de resistência.

Na segunda parte, Hélio Varela aproveitou um erro do guarda-redes uruguaio para restabelecer a igualdade e garantir mais um resultado histórico para Cabo Verde. O empate mantém a selecção nacional na luta pelo apuramento para os oitavos-de-final e reforça o estatuto de equipa-surpresa da competição.

Além do golo histórico, Kevin Pina realizou uma exibição de elevado nível, assumindo o controlo do meio-campo em vários momentos do encontro e revelando maturidade perante a pressão uruguaia. A sua prestação acabaria reconhecida com a distinção de melhor jogador em campo, coroando uma noite inesquecível para o internacional cabo-verdiano.

A exibição de Pina foi amplamente destacada pela imprensa internacional, que sublinhou a qualidade do livre directo que abriu o marcador e o papel determinante do médio no desempenho da selecção nacional. Vários órgãos de comunicação classificaram o lance como um dos momentos mais marcantes da jornada e um dos símbolos da surpreendente campanha cabo-verdiana no Mundial.

Com dois empates em dois jogos, frente à campeã europeia Espanha e ao histórico Uruguai, Cabo Verde continua invicto e alimenta o sonho de alcançar dezasseis-avos de final na sua primeira participação num Campeonato do Mundo. O próximo desafio será diante da Arábia Saudita, numa partida decisiva para as aspirações dos Tubarões Azuis.