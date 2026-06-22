Bubista orgulhoso após empate. Bielsa considera que Uruguai merecia vencer

Após o empate a duas bolas (2-2), Bubista mostrou-se orgulhoso da exibição dos Tubarões Azuis e admitiu alguma irritação com o lance que originou o segundo golo do Uruguai, enquanto Marcelo Bielsa considerou que a sua equipa fez o suficiente para vencer a partida. Já Kevin Pina e Hélio Varela, autores dos golos de Cabo Verde, manifestaram orgulho pela prestação da selecção nacional frente a equipa uruguaia.

De acordo com o jornal A Bola, Bubista destacou a evolução da selecção cabo-verdiana e reafirmou a ambição de alcançar a qualificação para a fase a eliminar do Mundial'2026.

"Desde o início, dissemos que queríamos competir ao mais alto nível e estamos a tentar fazê-lo. Mais do que o resultado, temos mostrado a nossa identidade, força, união e resiliência. Viemos para tentar um novo sonho, que é a qualificação para a fase a eliminar. Penso que é legítimo pensar dessa forma depois do que fizemos perante duas selecções de topo mundial", ressaltou o seleccionador cabo-verdiano.

Sobre a possível qualificação para a próxima fase, o treinador mencionou que os jogadores estão motivados e que vão trabalhar para esse objectivo: "Tentaremos. Os atletas estão com essa vontade e fé. Penso que mostrámos isso, num encontro que foi duríssimo, difícil e teve características diferentes do primeiro [empate 0-0 com a Espanha], por causa da agressividade, intensidade e qualidade do adversário."

Bubista abordou o lance que acabou por dar o empate ao Uruguai, quando Viñas, que estava a ajudar Telmo Arcanjo com cãibras, largou o adversário assim que viu a sua equipa em momento de ataque.

"Fiquei um pouco irritado, até porque Marcelo Bielsa ensinou-nos a ter fair play. Fiquei frustrado, mas faz parte do jogo e do crescimento da nossa equipa. Também deveríamos ter evitado essa situação e colocado a bola fora naquele momento. Foi uma mistura de erros. Tentámos fazer as coisas à nossa maneira. Às vezes, é normal que os futebolistas se sintam pressionados em algum momento. Por algum motivo, o Uruguai não parou o jogo", frisou.

Bubista perspectivou o próximo jogo frente à Arábia Saudita, que pode dar a qualificação para a fase a eliminar, admitindo que não quer entrar em euforias.

"Temos de ter os pés no chão, sabendo que o próximo jogo será difícil. A Arábia Saudita também tem possibilidades de qualificação, daí que, sinceramente, não veja nenhuma vantagem para nós. Pelo contrário, temos de ter o respeito necessário e a atitude correcta para encarar a partida com a máxima seriedade e desportivismo. Devemos isso a todos os nossos adversários. Queremos que as pessoas fiquem a conhecer Cabo Verde pelo que somos. Esta equipa é a identidade do nosso povo."

Por sua vez, Marcelo Bielsa, seleccionador do Uruguai, analisou o empate 2-2 com Cabo Verde, destacando que a sua equipa merecia a vitória e que os momentos decisivos do jogo foram os primeiros 15 minutos da segunda parte, quando Cabo Verde marcou o 2-2 num erro defensivo.

«Os erros de organização de uma equipa pertencem sempre ao seu líder, ou seja, ao treinador principal. Não há uma receita mágica para os corrigir, são situações que surgem no futebol. Esforçamo-nos para marcar, e o facto de sofrermos dois golos como os que sofremos ajuda uma equipa com menos recursos do que o Uruguai a mostrar que está presente no jogo», analisou.

Para Marcelo Bielsa, o momento decisivo foi representado pelos primeiros 15 minutos da segunda parte, em que tiveram a posse e o controlo do jogo. Conforme referenciou, nesses minutos não criaram “ocasiões perigosas”, acabando por sofrer um golo.

A selecção do Uruguai segue agora para um decisivo confronto com a Espanha, partida para a qual não estará disponível Ronald Araújo, devido a lesão.

“É difícil de entender como temos apenas dois pontos e não seis. Acho que merecíamos ter ganho ambos os jogos, tanto contra a Arábia Saudita como contra Cabo Verde. Agora temos de jogar contra a Espanha com a necessidade e a obrigação de vencer. É um desafio muito grande para todos nós”, concluiu Marcelo Bielsa.

O jogador dos Tubarões Azuis, Kevin Pina, foi eleito o melhor em campo pela FIFA e expressou o orgulho pelo feito, tanto pelo seu golo como pelo empate.

Sublinhou ainda a ambição da equipa de “passar à próxima fase e não só participar”.“Sabemos que é a primeira vez, mas estamos cá para lutar, jogar cara a cara e conseguir os objectivos”, afirmou.

Hélio Varela, autor do segundo golo de Cabo Verde, mostrou-se emocionado por se ter estreado a marcar pela selecção nacional logo na sua primeira participação num Campeonato do Mundo.

"Sonhava com isto, mas nunca imaginei que aconteceria desta forma. Marcar o meu primeiro golo pela selecção na minha estreia no Campeonato do Mundo é incrível. Não tenho palavras", afirmou o jogador do Maccabi Tel Aviv.

O avançado aproveitou ainda para elogiar a entrega da equipa cabo-verdiana, destacando a capacidade de sacrifício demonstrada pelos Tubarões Azuis ao longo da partida.