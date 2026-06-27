“Cabo Verde tem toda a legitimidade para pensar na segunda fase”, Bubista

O seleccionador nacional de futebol, Bubista, disse que depois de dois empates registados ante os campeões do undo da Espanha (0-0) e Uruguai (2-2), na sua primeira aparição num campeonato do Mundo da modalidade, Cabo Verde tem toda a legitimidade para encarar o jogo com a Arábia Saudita com o pensamento na qualificação à segunda fase.

Para o timoneiro dos Tubarões Azuis, Cabo Verde tem demonstrado ao mundo o seu futebol, pelo que continua a sonhar, ainda que perspectiva um jogo muito disputado diante da Arábia Saudita, 59ª do “ranking” mundial, uma das melhores selecções asiáticas”, num grupo que se tornou equilibrado.

É que à entrada da terceira e última jornada, todos os integrantes do Grupo H continuam na luta pela passagem aos 16 avos-da-final, sendo certo que assim como a Espanha, a selecção cabo-verdiana depende apenas e exclusivamente de si para atingir a segunda fase.

Uma vitória dos Tubarões azuis ante a formação asiática sela automaticamente a “tão esperada” qualificação cabo-verdiana, apesar do empate poder chegar para o apuramento do colectivo crioulo, numa conjugação de resultados.

Bubista sublinhou que a presença histórica do arquipélago na maior montra do futebol global vai além dos resultados desportivos, funcionando como uma plataforma de promoção da música e da imagem do país.

O jogo Cabo Verde (63º ranking Mundial) x Arábia Saudita realiza-se esta sexta-feira, 26, pelas 23h00 de Cabo Verde em Houston, nos EUA. À mesma hora defronta-se Uruguai e Espanha em Guadalajara, no México.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1282 de 24 de Junho de 2026.