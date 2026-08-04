FCF agradece a Bubista e prepara anúncio do novo selecionador

A Federação Cabo-verdiana de Futebol (FCF) confirmou a saída de Pedro "Bubista" Brito do comando técnico da seleção nacional, deixando uma mensagem de agradecimento pelo trabalho desenvolvido ao longo dos últimos anos e informando que já está a preparar a definição da nova equipa técnica.

Num comunicado divulgado esta terça-feira, a FCF destaca "a entrega, o profissionalismo e a contribuição do Mister Bubista no desenvolvimento do projeto desportivo da Seleção Nacional", desejando-lhe "muito sucesso nos seus próximos desafios profissionais".

A direção federativa adianta ainda que o Comité Executivo "já trabalha na definição dos próximos passos da equipa técnica" e garante que "muito em breve" será anunciado o sucessor de Bubista à frente dos Tubarões Azuis.

A saída do treinador ocorre após um dos períodos mais marcantes da história do futebol cabo-verdiano. Sob o comando de Bubista, Cabo Verde alcançou a inédita qualificação para o Campeonato do Mundo de 2026, competição em que os Tubarões Azuis protagonizaram uma prestação histórica ao ultrapassar a fase de grupos e alcançar os oitavos de final.

Ao longo da sua passagem pela seleção, Bubista liderou também a equipa em fases finais da Taça das Nações Africanas (CAN), consolidando Cabo Verde entre as seleções mais competitivas do continente africano e contribuindo para a valorização internacional do futebol cabo-verdiano.

Com a confirmação da saída do selecionador, a expectativa centra-se agora na escolha do novo técnico, que terá como principais objetivos dar continuidade ao crescimento da seleção nacional e preparar os próximos compromissos oficiais, nomeadamente a fase de qualificação para o CAN e o início do novo ciclo competitivo rumo ao Mundial de 2030.

A Federação Cabo-verdiana de Futebol não adiantou nomes para a sucessão, limitando-se a garantir que a decisão será anunciada em breve. Entretanto, a instituição fez questão de reconhecer publicamente o legado deixado por Bubista, agradecendo o contributo prestado ao desenvolvimento do projeto desportivo da seleção nacional.