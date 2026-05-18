Bubista apresenta “lista competitiva” para Mundial de 2026

São convocados ao Mundial de Futebol 2026, 26 jogadores, uma lista que, segundo o seleccionador nacional dos Tubarões Azuis, é baseada no histórico e na polivalência dos atletas no clube.

Em conferência de imprensa, Bubista avançou que a lista tem-se tornado cada vez mais competitiva, lamentando os que ficaram de fora por razões diversas.

“Cada vez mais a nossa lista tem ficado muito competitiva em todos os sectores do campo. Temos jogadores que não estão na lista, que nos dão um bocadinho de pena, pelas suas qualidades desportivas, mas também qualidades humanas e, sinceramente, peço desculpa àqueles que não puderam entrar na lista”, sustentou.

Bubista explicou que alguns jogadores que estavam anteriormente deixaram de constar da lista devido a lesões, salientando que, por isso, houve modificações em relação à última convocatória.

Dentre os que ficaram de fora está Bruno Varela que, conforme Bubista, é um daqueles jogadores que fazia tudo e mais alguma coisa para vir. “Teve azar de se lesionar. Tenho outros, mas nesse caso foi agora recente. Então, queria desejar-lhe boa recuperação. Vou esperar por quando ele estiver recuperado para dar o seu contributo também à equipa.”

Quanto aos jogadores mais antigos, que vão disputar o primeiro e último Mundial, Bubista destacou o orgulho no percurso de um dos atletas com mais internacionalizações pela selecção. É o caso de Stopira que, de acordo com o seleccionador, não integra a convocatória por favor, mas pelo contributo dado ao país ao longo dos anos, além do carácter que demonstra nos jogos e dentro do grupo, sendo considerado um elemento bastante importante para a equipa.

Questionado sobre a mensagem deixada aos 26 jogadores convocados, tendo em conta a responsabilidade de representar Cabo Verde no primeiro Mundial, Bubista afirmou que o principal é os atletas terem personalidade e orgulho em representar o país.

Condecoração da selecção

No sábado vai haver uma condecoração para a selecção pelo Presidente da República.

O presidente da Federação Cabo-verdiana de Futebol ( FCF), Mário Lopes afirmou que a cerimónia vai decorrer no sábado, lembrando que o próprio Presidente da República já tinha anunciado a distinção após a qualificação da selecção.

“É sempre importante uma condecoração vinda do Presidente da República. O grupo está pronto para ser condecorado e é sempre, também, uma responsabilidade de todos os que forem condecorados, frizou o Presidente da FCF.

ONVOCADOS

Guarda-redes

Josimar Dias 'Vozinha'

Márcio da Rosa

Carlos Santos

Defesas

Steven Moreira

Wagner Pina

João Paulo Fernandes

Sidny Lopes Cabral

Logan Costa

Roberto Lopes 'Pico'

Kelvin Pires

Ianique Tavares 'Stopira'

Edilson Borges 'Diney'

Médios

Jamiro Monteiro

Telmo Arcanjo

Yannick Semedo

Laros Duarte

Deroy Duarte

Kevin Pina

Avançados

Ryan Mendes

Willy Semedo

Garry Rodrigues

Jovane Cabral

Nuno da Costa

Dailon Livramento

Gilson Benchimol

Hélio Varela