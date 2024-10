Rivaldo Morais em estreia na selecção nacional de futebol

Rivaldo Morais, defesa direito do Farense de Portugal, é a estreia dos 26 convocados do selecionador nacional de futebol para os dois jogos agendados para 10 e 15 deste mês, contra o Botswana. A lista foi divulgada hoje pelo selecionador nacional, Pedro Brito ‘Bubista’

Os futebolistas internacionais cabo-verdianos, Márcio da Rosa, Jorge Xavier 'Jojó', Jamiro Monteiro e Telmo Arcanjo, Tiago Correia 'Bebé' e Jovane Cabral, regressam à convocatória. O técnico dos “Tubarões Azuis” acredita num bom desempenho da equipa para as partidas referentes à terceira e quarta jornadas de qualificação para a Copa de África das Nações (CAN) 2025.

“Temos uma equipa capaz de lutar pelos três pontos e esperamos fazê-lo da melhor maneira possível”, afirmou.

O primeiro embate está agendado para esta quinta-feira, 10, às 15h00, no Estádio Nacional, na Praia. Para a quarta jornada, o jogo frente ao Botswana, será no dia 15 de Outubro (Terça-feira), no Estádio Obed Itani Chilume, na cidade de FrancisTown. O seleccionador nacional quer vencer todos os jogos.

“Uma jornada bastante importante para Cabo Verde e queremos fazer tudo para termos o melhor resultado possível. Sabemos que é difícil, temos sete novos jogadores que não estiveram na última convocatória, temos alguns jogadores que pediram para manterem nos seus clubes”, disse.

‘Bubista’ afirma que alguns dos antigos convocados não poderão participar devido a problemas de lesão ou compromisso com os seus clubes.

“Temos o caso do Steven Moreira que sofreu uma lesão no último jogo e o clube pediu para ele permanecer em recuperação para o próximo jogo. A nossa convocatória é sempre no sentido de procurar a consistência no nosso grupo, busca sempre melhorar e fazer o que temos está a fazer que é vencer os jogos, tentar vencer em casa e fora de casa”, frisou

A selecção nacional de futebol ocupa o segundo lugar do grupo C, com três pontos, os mesmos que a Mauritânia. O Egipto lidera com seis pontos e o Botswana, ainda não pontuou. Os dois primeiros lugares qualificam-se para o CAN’2025 que será disputado em Marrocos.

Lista de convocados:

Guarda-redes: Bruno Varela – Vitória SC (Portugal), Dylan Silva – FC Sportist (Bulgária) e Márcio da Rosa – Hebar (Bulgaria).

Defesas: Edilson Borges ‘Diney’ – Al Bataeh (Emirados Árabes Unidos), João Paulo Fernandes – Sheriff (Moldávia), Jorge Xavier ‘Jojó’ – FC Vizela (Portugal), Kelvin Pires ‘Djack’ – SJK (Finlândia), Logan Costa – Villarreal (Espanha), Rivaldo Morais – Farense (Portugal), Roberto Lopes ‘Pico’ – Shamrock Rovers (Irlanda), Steven Moreira –Columbus Crew (Estados Unidos da América) e Wagner Pina – Estoril Praia (Portugal)..

Médios: David Tavares – Gloria Buzau (Roménia), Deroy Duarte – Ludogorets (Bulgária), Jair Semedo ‘Yannick’ – FC Vizela (Portugal), Jamiro Monteiro – Zwolle (Países Baixos), Kevin Pina – FK Krasnodar (Rússia), Laros Duarte – Puskás Akadémia FC (Hungria) e Telmo Arcanjo – Vitória SC (Portugal).

Avançados: Dailon Livramento – Hellas Verona (Itália), Fabrício Garcia – Estoril Praia (Portugal), Jovane Cabral – Estrela da Amadora (Portugal), Gilson Benchimol – Akron Togliatti (Rússia), Hélio Varela – Gent (Bélgica), Ryan Mendes – Kocaelispor (Turquia) e Tiago Correia ‘Bebé’ – Racing de Ferrol (Espanha).