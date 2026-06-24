Cabo Verde a um passo da história: apuramento está ao alcance e adversários de peso podem surgir no caminho

Com duas jornadas concluídas na fase de grupos do Mundial 2026, Cabo Verde continua a alimentar o sonho de prolongar a sua histórica estreia na maior competição do futebol mundial. À entrada para a última ronda, os Tubarões Azuis surgem entre os oito melhores terceiros classificados, posição que lhes garantiria presença nos 16 avos de final caso a fase de grupos terminasse neste momento.

Num Mundial alargado a 48 selecções, a matemática tornou-se mais complexa, mas também abriu novas portas. Os dois primeiros classificados de cada um dos 12 grupos qualificam-se automaticamente, juntando-se-lhes os oito melhores terceiros. Apenas quatro selecções que terminem no terceiro lugar serão eliminadas, o que mantém Cabo Verde firmemente na corrida ao apuramento.

A selecção nacional chega à derradeira jornada numa posição privilegiada. Uma vitória poderá permitir-lhe sonhar até com a subida ao segundo lugar do grupo, dependendo do resultado do jogo entre Uruguai e Espanha. Um empate deixará a qualificação muito bem encaminhada, enquanto uma derrota obrigará a fazer contas e a esperar por deslizes de outros concorrentes.

O grupo dos 3º lugares

A classificação provisória dos terceiros colocados coloca actualmente Suécia, Escócia, Croácia, Argélia, Paraguai, Cabo Verde, Bélgica e República Checa nos lugares de apuramento.

Isto significa que os Tubarões Azuis estão, para já, entre as selecções que seguiriam para a fase a eliminar. A diferença de golos poderá revelar-se decisiva, uma vez que muitos grupos chegam à última jornada ainda em aberto e vários terceiros classificados poderão terminar empatados em pontos.

Por isso, mesmo que Cabo Verde não consiga vencer o seu último encontro, evitar uma derrota pesada poderá ser determinante para manter a posição entre os melhores terceiros.

Possíveis adversários nos 16 avos

Os cenários permanecem em constante mutação, mas já começam a surgir algumas hipóteses para o primeiro jogo a eliminar.

Caso Cabo Verde avance como terceiro classificado, o regulamento prevê que possa cruzar com um dos vencedores de grupo. Entre os candidatos mais fortes já apurados ou muito próximos de garantir a liderança encontram-se equipas como México, França, Noruega, Argentina ou Colômbia.

As projecções mais recentes apontam mesmo para a possibilidade de um duelo entre Cabo Verde e o México, vencedor já confirmado do Grupo A. De acordo com os cenários actualmente traçados para o emparelhamento, os mexicanos poderão enfrentar um dos melhores terceiros classificados dos grupos C, E, F, H ou I, sendo Cabo Verde um dos nomes possíveis desse cruzamento.

Outro cenário passa por um confronto com a França ou a Noruega. O vencedor do Grupo I ficará emparelhado com um dos melhores terceiros classificados provenientes dos grupos C, D, F, G ou H. Como Cabo Verde integra precisamente o Grupo H, os Tubarões Azuis encontram-se entre os potenciais adversários dessas duas seleções.

E se Cabo Verde subir ao segundo lugar?

O cenário mais ambicioso passa pela qualificação directa através do segundo lugar.

Nesse caso, o enquadramento muda completamente. O regulamento determina que o segundo classificado do Grupo H enfrente o vencedor do Grupo J, onde a Argentina já garantiu o apuramento e está muito próxima de confirmar também a liderança.

Isso significaria um duelo histórico frente à campeã do mundo em título e à selecção de Lionel Messi, um dos confrontos mais mediáticos que Cabo Verde poderia disputar nesta edição do Mundial.