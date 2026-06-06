Cabo Verde vence Bermudas (3-0) no último jogo antes da estreia no Mundial'2026

A selecção cabo-verdiana de futebol venceu este sábado, 06, nos Estados Unidos da América, as Bermudas por 3-0, no último jogo antes da estreia no Mundial'2026.

Em partida, realizada no Pratt & Whitney Stadium, em Connecticut, Cabo Verde foi ao intervalo a vencer por 1-0, com golo apontado, aos 32 minutos, por intermédio de Willy Semedo.

Na segunda parte, depois de muitas alterações, Garry Rodrigues e Nuno da Costa, que entraram ao intervalo, fizeram o 3-0 final, num jogo em que Cabo Verde perdeu muitas oportunidades de golo.

Os Tubarões Azuis fazem a sua estreia oficial no Campeonato do Mundo no dia 15 de Junho diante à Espanha, a contar para a primeira jornada do grupo H.

No dia 21, defronta o Uruguai, em Miami, às 21:00, encerrando a fase de grupos diante da Arábia Saudita, no dia 26 de Junho, em Houston, Texas, às 23:00.

O Mundial’2026 decorre de 11 de Junho a 19 de Julho, nos Estados Unidos da América, México e Canadá.