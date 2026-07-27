Golo de Sidny Lopes Cabral eleito o melhor do Mundial 2026

O golo de Sidny Lopes Cabral foi escolhido pelos adeptos como o melhor golo do Campeonato do Mundo de 2026.

A distinção resulta de uma votação promovida pela FIFA no seu site, colocando o tento do Tubarão Azul no topo das preferências dos fãs.

O internacional cabo-verdiano figurava entre os 12 finalistas selecionados pela FIFA, ao lado de alguns dos maiores nomes do futebol mundial.

Entre os golos a concurso estavam os de Lionel Messi (Argentina), Kylian Mbappé (França), Julián Álvarez (Argentina) e Harry Kane (Inglaterra).

O lance de Sidny Lopes Cabral aconteceu no prolongamento do encontro dos oitavos-de-final frente à Argentina.

Depois de receber a bola na ala esquerda, o extremo fletiu para o meio e desferiu um remate em arco que entrou junto ao ângulo da baliza defendida por Emiliano Martínez, restabelecendo a igualdade (2-2) e reacendendo a esperança dos Tubarões Azuis.

A Argentina acabaria, no entanto, por vencer por 3-2 e seguir em frente na competição.

Esta não é a primeira vez que o golo do cabo-verdiano conquista os adeptos. O mesmo golo foi eleito o melhor dos 16 avos de final do Campeonato do Mundo FIFA 2026.