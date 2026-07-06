Mundial 2026: Golo de Sidny Lopes Cabral eleito o melhor dos 16 avos-de-final

O golo marcado pelo internacional cabo-verdiano Sidny Lopes Cabral diante da Argentina foi eleito o melhor dos 16 avos de final do Campeonato do Mundo FIFA 2026, que decorreu em Miami (Estados Unidos).

O lance aconteceu aos 103 minutos do encontro, quando Sidny Cabral recebeu a bola pela esquerda, progrediu para o interior do terreno e desferiu um remate em arco que bateu o guarda-redes Emiliano Martínez, restabelecendo a igualdade (2-2) no prolongamento.

O golo do internacional cabo-verdiano foi o mais votado pelos adeptos, na pagina oficial da FIFA, tornando-se o melhor da fase dos 16 avos de final e garantindo a Cabo Verde mais um reconhecimento internacional pela campanha histórica realizada na sua estreia num Campeonato do Mundo.

Na votação promovida pela FIFA, o remate de Sidny Cabral frente à Argentina superou outros candidatos de destaque, entre eles os golos de Lionel Messi (Argentina), Kaishu Sano (Japão), Kylian Mbappé (França), Antonio Nusa (Noruega), Julián Quiñones (México), Harry Kane (Inglaterra), Ismaïla Sarr (Senegal).

O feito de Cabral tem merecido destaque em vários sites internacionais.

O encontro terminou com a vitória da Argentina por 3-2, resultado que colocou fim ao percurso dos Tubarões Azuis no Campeonato do Mundo FIFA 2026.