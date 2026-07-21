Golo de Sidny Lopes Cabral frente à Argentina concorre ao prémio de melhor do Mundial 2026

O golo de Sidny Lopes Cabral contra a Argentina, nos oitavos-de-final do Mundial 2026, está entre os 12 candidatos ao prémio Hyundai Goal of the Tournament, atribuído pela FIFA. As votações já decorrem na plataforma FIFA Play e encerram dentro de cinco dias.

O internacional cabo-verdiano figura entre os 12 finalistas selecionados pela FIFA, ao lado de alguns dos maiores nomes do futebol mundial.

Entre os golos a concurso estão os de Lionel Messi (Argentina), Kylian Mbappé (França), Julián Álvarez (Argentina) e Harry Kane (Inglaterra).

O lance de Sidny Lopes Cabral aconteceu no prolongamento do encontro dos oitavos-de-final frente à Argentina.

Depois de receber a bola na ala esquerda, o extremo fletiu para o meio e desferiu um remate em arco que entrou junto ao ângulo da baliza defendida por Emiliano Martínez, restabelecendo a igualdade (2-2) e reacendendo a esperança dos Tubarões Azuis.

A Argentina acabaria, no entanto, por vencer por 3-2 e seguir em frente na competição.

Esta não é a primeira vez que o golo do cabo-verdiano conquista os adeptos. Na primeira fase da iniciativa "Goal of the Tournament", referente aos oitavos-de-final, o remate arrecadou 88,7% dos votos, superando concorrentes como Lionel Messi e garantindo o apuramento para a votação final.

Segundo o regulamento divulgado pela FIFA, a votação final foi aberta após a final do Mundial, disputada a 19 de Julho, e reúne os golos vencedores das diferentes fases da competição, bem como outros lances selecionados pela organização.

Os adeptos podem votar através da plataforma FIFA Play, onde também estão disponíveis os vídeos dos golos nomeados.