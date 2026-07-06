Tubarões Azuis merecem o primeiro grau da Medalha Amílcar Cabral pelo feito histórico - PR

Os Tubarões Azuis vão ser distinguidos com o mais alto grau da Medalha Amílcar Cabral, a mais elevada condecoração do Estado cabo-verdiano, em reconhecimento pela histórica campanha no Mundial de Futebol de 2026, anunciou o Presidente da República (PR).

José Maria Neves, fez este anúncio hoje durante a cerimónia de recepção da selecção nacional, na Cidade da Praia, onde o Chefe de Estado afirmou que a distinção representa um reconhecimento pelo percurso da equipa e pelo contributo dado à afirmação e projecção internacional de Cabo Verde.

“Os Tubarões Azuis merecem o primeiro grau da Medalha Amílcar Cabral. A selecção nacional de Cabo Verde vai ser condecorada pelo Estado de Cabo Verde”, declarou.

No seu discurso, o Chefe de Estado evocou as dificuldades do passado, recordando períodos em que a selecção enfrentava limitações financeiras, deslocações difíceis e estádios vazios, sublinhando a evolução que levou Cabo Verde a competir no maior palco do futebol mundial.

José Maria Neves salientou ainda que os Tubarões Azuis passaram a representar uma nova imagem do país no exterior, descrevendo a equipa como um dos principais símbolos de Cabo Verde enquanto “Estado oceânico” e nação com forte ligação à diáspora.

O mesmo sublinhou também o impacto social da campanha, afirmando que a prestação da selecção conseguiu unir o país e a diáspora, gerando um raro sentimento colectivo de pertença e emoção nacional.

Segundo o mais alto magistrado da nação, a campanha da selecção nacional de futebol transcendeu o plano desportivo, unindo os cabo-verdianos residentes no arquipélago e na diáspora e contribuindo para reforçar a imagem de Cabo Verde no panorama internacional.

A Medalha Amílcar Cabral é a mais elevada condecoração atribuída pelo Estado e destina-se a reconhecer serviços excepcionais prestados ao país por pessoas ou instituições, em diferentes áreas da sociedade.

De recordar que, antes da partida da selecção para o Mundial, os jogadores, equipa técnica, dirigentes e a Federação Cabo-verdiana de Futebol (FCF) foram condecorados pelo Presidente da República, que na altura apelidou o grupo de “geração de ouro” do futebol cabo-verdiano, em reconhecimento pela histórica qualificação para o Mundial 2026 e pelo papel da selecção enquanto “maior cartão de visita” do arquipélago.