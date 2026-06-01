Cabo-verdianos em Portugal celebram vitória e orgulho nos Tubarões Azuis

Emigrantes cabo-verdianos residentes em Portugal mostraram-se ontem orgulhosos com o desempenho dos Tubarões Azuis, que venceram a Sérvia por 3-0, num jogo de preparação para o Mundial de Futebol 2026.

Os golos da vitória da selecção cabo-verdiana de futebol foram apontados por Kevin de Pina, aos 11 minutos, Laros Duarte, aos 59, e Gilson Tavares, aos 63.

Os cabo-verdianos que vivem em Portugal encheram o Estádio do Restelo, em Lisboa, para apoiar a selecção nacional que, segundo os adeptos, dominou a partida do início ao fim.

Milhares de adeptos, entre crianças, jovens, adultos e idosos, vestidos a rigor com camisolas e cachecóis da selecção, não se importaram com as longas filas para entrar no estádio e apoiar a equipa nacional.

Após a vitória de Cabo Verde, muitos emigrantes cabo-verdianos juntaram-se nas imediações do estádio para celebrar o triunfo, numa festa que se fez sentir também em várias localidades portuguesas.

A Inforpress constatou no local que muitos portugueses também assistiram ao jogo e consideraram inédita a grande afluência de público numa partida entre duas selecções estrangeiras.

Davi Tavares, natural do Tarrafal de Santiago, que aguardou várias horas na fila antes da abertura das portas ao público, depois das 15:00 locais, para a partida marcada para as 16:00, mostrou-se orgulhoso pelo desempenho demonstrado pelos jogadores em campo e acredita que a selecção vai representar bem a bandeira de Cabo Verde no Mundial 2026.

“Independentemente dos resultados na Copa do Mundo, o importante é que todos os cabo-verdianos continuem unidos em torno da selecção, tal como ficou demonstrado hoje pelos nossos conterrâneos em Portugal”, afirmou o jovem, que reside há dez anos em Portugal, em declarações à Inforpress.

Francisco, natural de São Salvador do Mundo, na ilha de Santiago, disse à Inforpress que a sua alegria e orgulho são redobrados, tendo em conta que o seu filho, Hélio Varela, representa a selecção nacional do seu país, que se apurou pela primeira vez para participar na Copa do Mundo.

Emigrante há 54 anos, afirmou que sempre acreditou que testemunharia Cabo Verde a disputar um Campeonato do Mundo e augurou sucessos à selecção, convicto de que ainda proporcionará muitas alegrias e orgulho aos cabo-verdianos.

“Perdendo ou vencendo, o meu orgulho e alegria não vão mudar”, declarou.

Por sua vez, o luso-cabo-verdiano José Moreno, que representou a selecção de Cabo Verde nos anos 80, confessou ter gostado da prestação dos Tubarões Azuis e mostrou-se agradecido por assistir a uma partida que, mais uma vez, demonstrou a união dos cabo-verdianos.

“Foi um bom jogo, gostei bastante. Penso que Cabo Verde, com esta equipa, é capaz de fazer um bom resultado no Mundial de Futebol 2026. Hoje, todos nós [cabo-verdianos] estamos orgulhosos da nossa selecção”, concretizou o veterano, conhecido no mundo futebolístico por ‘Body’.

Os Tubarões Azuis permanecem em Portugal até 02 de Junho, data em que seguem viagem para os Estados Unidos da América, onde prosseguem a preparação para a fase final do Campeonato do Mundo.

Em território norte-americano, Cabo Verde realiza mais um jogo particular diante das Bermudas, no estado de Connecticut, antes da estreia oficial na competição.

Integrada no Grupo H, a selecção cabo-verdiana inicia a sua participação frente à Espanha, em Atlanta, no dia 15 de Junho, às 15:00.

No dia 21, defronta o Uruguai, em Miami, às 21:00, encerrando a fase de grupos diante da Arábia Saudita, no dia 26 de Junho, em Houston, Texas, às 23:00.

O Mundial 2026 decorre de 11 de Junho a 19 de Julho, nos Estados Unidos da América, México e Canadá.