Praienses saúdam eufóricos Tubarões Azuis na Kebra Kanela antes da partida para o Mundial

Centenas de pessoas concentraram-se hoje na Kebra Kanela, na Praia, para receber e saudar os Tubarões Azuis, num ambiente de festa, música e patriotismo, antes da partida da selecção nacional para o Campeonato do Mundo de Futebol.

A recepção à Seleção Nacional transformou o Largo da Kebra Kanela num verdadeiro palco de celebração, marcado por bandeiras nacionais, cânticos de apoio e manifestações de orgulho por parte da população.

A chegada dos Tubarões Azuis aconteceu por volta das 19:00, sob fortes aplausos e grande entusiasmo dos adeptos, muitos dos quais vestidos com camisolas da selecção nacional.

O ambiente foi animado com música do grupo Ferro Gaita e palavras de incentivo dirigidas aos atletas, numa clara demonstração da esperança depositada na equipa cabo-verdiana para a competição mundial.

Durante o encontro com a população, o seleccionador nacional agradeceu o apoio dos cabo-verdianos e destacou a importância da união em torno da equipa.

“Significa muito para nós, tendo em conta tudo o que estamos a fazer pelos cabo-verdianos. Podemos partir com um espírito aberto e determinado para lutar pelo nosso país”, afirmou Bubista.

Segundo o técnico, esta qualificação é mais do que futebol, sendo também uma forma de unir o país, tanto dentro como fora de Cabo Verde, o que demonstra que o povo está unido em torno da selecção.

Por seu turno, o capitão, Ryan Mendes, afirmou que a recepção foi emocionante e que foi importante sentir o carinho e a energia do povo cabo-verdiano, algo que dá ainda mais motivação para representar o país no Mundial.

Já o guarda-redes Vozinha agradeceu ao público pelo calor humano que os adeptos têm demonstrado ao longo dos anos e garantiu que a equipa vai continuar a dar o máximo dentro de campo.

“Vamos dignificar e honrar Cabo Verde. Com essa energia positiva, partimos com as baterias recarregadas”, afirmou Vozinha.

A adepta Vanessa Barbosa disse que ver a selecção partir para o Mundial com este ambiente é motivo de orgulho para todos os cabo-verdianos. “Eles representam a nossa bandeira e o nosso povo”, declarou.

Já o adepto João Fortes considerou que a recepção foi “espectacular”.

“Cabo Verde está unido à volta da selecção e acreditamos que eles vão fazer história no Mundial”, frisou.

As cidades americanas de Atlanta, Miami e Houston são as que vão receber os jogos da selecção de Cabo Verde, integrada no Grupo H da competição na qual os Tubarões Azuis partilham o Grupo com Espanha, Uruguai e Arábia Saudita.

O Mundial 2026 vai decorrer de 11 de Junho a 19 de Julho nos Estados Unidos da América, México e Canadá.