Governo de São Tomé e Príncipe felicita Tubarões Azuis pela prestação no Mundial 2026

O Governo de São Tomé e Príncipe felicitou hoje a Selecção Nacional de Futebol pela prestação no Mundial 2026 e considerou que o desempenho da equipa foi motivo de orgulho e emoção para o país.

Num comunicado divulgado na sua página oficial do Facebook, o executivo são-tomense afirma sentir-se orgulhoso com a prestação dos Tubarões Azuis na competição.

Na mesma nota, o Governo elogia que o empenho de cada um dos atletas demonstrou a coragem e a constância"que tornaram possível o feito agora alcançado por Cabo Verde.

“Para nós, é uma imensa alegria, e vimos felicitar-vos por isso. Obrigado pelo vosso empenho exemplar, pela vossa força e resiliência.P arabéns por este momento e feito tão importantes, que merecem plenamente”, lê-se.