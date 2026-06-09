CCV lançam selo comemorativo da estreia de Cabo Verde num Mundial de futebol

Os Correios de Cabo Verde (CCV) lançaram hoje, na cidade da Praia, um selo comemorativo da primeira participação da selecção nacional de futebol num Campeonato do Mundo, considerada uma conquista histórica para Cabo Verde.

Na cerimónia de apresentação, o presidente dos CCV, Isidoro Gomes, afirmou que a emissão filatélica assinala um feito inédito alcançado graças ao empenho de jogadores, treinadores e dirigentes, sublinhando que a iniciativa resulta de uma parceria com a Federação Cabo-verdiana de Futebol (FCF).

Segundo o responsável, a colaboração entre as duas instituições simboliza a união dos cabo-verdianos em torno de um objectivo comum e representa mais um momento marcante na história do país. Acrescentou que este é o quinto selo comemorativo dedicado a feitos do desporto nacional.

Isidoro Gomes considerou natural a associação dos CCV à estreia de Cabo Verde numa fase final do Mundial, defendendo que o selo permitirá perpetuar a memória da qualificação junto dos cabo-verdianos e dos coleccionadores, tanto no país como na diáspora.

O presidente dos Correios indicou que o selo já está disponível em duas versões, com valores faciais de 40 e 60 escudos, destinados ao correio nacional e internacional, respectivamente.

Anunciou ainda uma emissão inicial de 80 mil exemplares para o mercado nacional e para a diáspora, admitindo a possibilidade de uma nova produção caso a procura o justifique.

Na ocasião, voltou a defender a actualização das tarifas postais, argumentando que os custos operacionais dos serviços prestados pelos Correios são actualmente superiores às receitas geradas pelas taxas em vigor.

O selo foi concebido pelo artista plástico Tutu Sousa, que explicou ter procurado transmitir, através do design, a força, a determinação e a ambição dos cabo-verdianos, integrando igualmente elementos que representam o apoio da diáspora à selecção nacional.

O artista manifestou satisfação por ter participado no projecto, considerando uma honra contribuir para a celebração da primeira presença dos “Tubarões Azuis” num Campeonato do Mundo.

Por sua vez, o presidente da FCF, Mário Semedo, agradeceu a iniciativa dos Correios de Cabo Verde e considerou que o país vive um momento histórico para o futebol nacional.

Segundo o dirigente federativo, o selo levará pelo mundo a imagem da selecção e do país, simbolizando não apenas a participação da equipa nacional, mas também a concretização de um sonho partilhado pelos cabo-verdianos.

Mário Semedo sustentou ainda que a qualificação para o Mundial demonstra que a dimensão geográfica de Cabo Verde não condiciona as suas ambições, destacando a capacidade de superação e a resiliência do povo cabo-verdiano.